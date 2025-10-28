Chứng khoán phái sinh ngày 28/10: Dòng tiền mở vị thế mới trong phiên đảo chiều tăng điểm

(TBTCO) - Chênh lệch âm thu hẹp cùng khối lượng mở (OI) tăng ở hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất phản ánh kỳ vọng hồi phục ngắn hạn được củng cố trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 28/10 tiếp tục ghi nhận biến động mạnh ở nửa cuối phiên chiều, khi các chỉ số cơ sở "đu tàu lượn" tăng 60 điểm từ 13h15 đến hết phiên.

Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn vào tháng 11/2025 tăng 49,4 điểm (+2,61%) lên 1.940,9 điểm, nhỉnh hơn so với mức tăng cuối phiên của VN30-Index (+48,52 điểm, lên 1.949,28 điểm). Nhờ vậy, chênh lệch âm thu hẹp còn -8,38 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư phái sinh phần nào lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn khi chỉ số cơ sở tiệm cận vùng đỉnh gần nhất.

Tuy nhiên, đối với các hợp đồng kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm lại nới rộng phản ánh tâm lý thận trọng với triển vọng trung hạn. Áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh cũ vẫn hiện hữu. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch sẽ tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index quay trở lại vùng giá cao.

Đối với các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index, chênh lệch âm đồng loạt nới rộng. VN100-Index tăng 2,38% trong phiên. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 3/2026 và tháng 6/2026 đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Chênh lệch âm giữa giá hợp đồng VN41I2G30006 đáo hạn tháng 3/2026 với chỉ số cơ sở nới lên hơn - 40 điểm.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt hơn 410.700 hợp đồng, giảm nhẹ 0,3% so với phiên hôm qua. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) tăng 14 - 15%, cho thấy dòng tiền có thể đang mở rộng vị thế mới sau giai đoạn phòng thủ trước đó. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 11/2025 tiếp tục được giao dịch nhiều nhất.

Trong phiên hôm nay, thị trường cơ sở tiếp tục có một phiên biến động mạnh với chênh lệch giữa mức giá thấp nhất và cao nhất phiên vọt lên 60 điểm. Sau phiên giảm hôm qua, VN30-Index mở cửa trong sắc đỏ và duy trì mức thấp hơn mốc tham chiếu trong cả phiên sáng. Bước ngoặt xuất hiện trong phiên chiều, lực cầu bắt đáy quay trở lại.

Cổ phiếu hãng hàng không Vietjet (VJC) tăng trần kéo chỉ số đảo chiều tăng gần 20 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Lực cầu tiếp tục lan tỏa sang các nhóm ngành khác như ngân hàng và bán lẻ. Ccác cổ phiếu VPB, VIB và MWG nâng đỡ chỉ số. VN30-Index đóng cửa với 28 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 1 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt mốc 17.324 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng giao dịch trên sàn HOSE.