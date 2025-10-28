(TBTCO) - Thông tư số 96/2025/TT-BTC vừa ban hành sẽ bãi bỏ Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. Theo quy định hiện hành, cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã phát hành bởi công ty cổ phần và được mua lại bởi chính công ty.

Thông tư mới đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2025.

Việc bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC được thực hiện căn cứ trên các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Kế toán ngày 20/11/2015; Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025); cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024 và các quy định liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.