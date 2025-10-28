(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck: HSG) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP. Hồ Chí minh.

Theo quyết định xử phạt của Thuế TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hoa Sen đã có hành vi vi phạm hành chính trong kỳ kiểm tra năm 2021 - 2022 bao gồm kê khai chi phí hoá đơn đầu vào không phục vụ sản xuất kinh doanh, chứng từ không đầy đủ; và chi phí tiền lương tổ chức làm thêm giờ cho người lao động vượt quá 300 giờ một năm.

Vì vậy, thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 tăng hơn 5 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm hơn 1 tỷ đồng; năm 2022 thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp giảm là 2,1 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,5 tỷ đồng

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen bị xử phạt 201,17 triệu đồng do hành vi kê khai sai; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng; và tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 306,88 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 13/10/2025, Hoa Sen Group có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt nêu trên vào ngân sách nhà nước. Như vậy, tổng số tiền bị phạt và truy thu thuế là hơn 1,51 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 1/4 - 30/6/2025), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 9.509,18 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 273,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 273,41 tỷ đồng. Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 28.181,2 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 646,85 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu HSG có giá 16.850 đồng/cổ phiếu./.