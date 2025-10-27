Chứng khoán phái sinh ngày 27/10: Áp lực bán chi phối thị trường

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh đồng loạt giảm sâu trong nửa cuối phiên chiều 27/10, chung xu hướng với nhịp giảm mạnh của chỉ số cơ sở.

Ngày 27/10, trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng tiêu cực của thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (VN30F2511 - mã 41I1FB0002) kết phiên giảm 45,9 điểm (-2,37%) xuống còn 1.891,5 điểm. Trong khi đó, VN30-Index đóng cửa ở mức 1.900,76 điểm, giảm 2,25%, chênh lệch âm do đó mở rộng lên -9,26 điểm.

Các kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, VN30F2603 và VN30F2606 giảm ít hơn, lần lượt là -1,95%, -1,62% và -2,08%. Nhờ vậy, mức chênh lệch âm thu hẹp nhẹ, dao động trong khoảng -0,76 đến -10,96 điểm. Các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index (mã 41I2FB0001, 41I2FC0000, 41I2G30006, 41I2G60003) cũng đồng loạt điều chỉnh giảm từ -0,75% đến -2,11%

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 411.800 hợp đồng, nhích nhẹ so với phiên cuối tuần trước. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường ghi nhận 37.164 hợp đồng, giảm 5,5%, phản ánh xu hướng giảm vị thế nắm giữ ngắn hạn.

Theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng nhẹ cho thấy các trader tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30-Index giảm mạnh, phần nào phản ánh tâm lý kém lạc quan về xu hướng ngắn hạn của VN30, nhưng cũng cho thấy khả năng hồi phục ở khung thời gian dài hơn.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt lao dốc trong phiên 27/10

VN30 mở cửa đầu tuần trong sắc xanh nhẹ, nhưng nhanh chóng đảo chiều. Mức biến động mạnh khiến biên độ dao động giữa mức thấp nhất và cao nhất trong phiên lên tới 60 điểm. Toàn rổ VN30 có 12 mã tăng, 15 mã giảm, thanh khoản đạt 17.333 tỷ đồng. Dù lực cầu xuất hiện ở nhóm thực phẩm và khu công nghiệp, đà bán mạnh tại nhóm Vingroup (VIC -2%, VHM, VRE giảm sàn) khiến chỉ số đóng cửa tại 1.900,76 điểm, giảm 43,84 điểm (-2,25%).

Dựa trên tín hiệu kỹ thuật, chuyên gia từ VCBS cho rằng, VN30-INdex hình thành nến Marubozu đen, phản ánh áp lực bán mạnh và tâm lý thận trọng. Các chỉ báo RSI, MACD tiếp tục hướng giảm, chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy.