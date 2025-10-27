Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin nhằm hướng dẫn việc báo cáo và công bố thông tin bằng hình thức điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện báo cáo và công bố thông tin bằng hình thức điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đối tượng áp dụng là công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán); tổ chức niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; tổ chức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Các công ty, tổ chức là đối tượng áp dụng của Quy chế này có trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin và thời hạn được công bố.

Ảnh minh họa

Thông tin báo cáo, công bố qua hệ thống công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: Báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 96); Báo cáo, công bố thông tin liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Chương II Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 118/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Quy định về sử dụng phân hệ IDS, công ty đại chúng sử dụng tài khoản phân hệ IDS do UBCKNN cấp và chữ ký số công cộng của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên phân hệ IDS theo hướng dẫn tại Quy chế này. Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin liên quan đến người thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 6 Thông tư 96 và đăng ký thông tin về người thực hiện công bố thông tin trên Phân hệ IDS. Thông tin đăng ký về người thực hiện công bố thông tin trên phân hệ IDS theo mẫu tại Hướng dẫn sử dụng.

UBCKNN tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cho công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN. Cụ thể, Ban Công nghệ và Chuyển đổi số chịu trách nhiệm quản lý, quản trị, vận hành Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN; hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho công ty đại chúng và các đơn vị liên quan trong quá trình đăng ký và sử dụng Phân hệ IDS; hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử theo quy định. Ban Giám sát công ty đại chúng chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ về nghiệp vụ cho công ty đại chúng liên quan đến hoạt động công bố thông tin.

Ban Quản lý chào bán chứng khoán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho công ty đại chúng liên quan đến hoạt động báo cáo, công bố thông tin về chào bán, phát hành chứng khoán trên phân hệ IDS. Công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. Các Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cho tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch sử dụng hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán.

