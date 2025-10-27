PVT Logistics chuyển sàn HoSE giữa giai đoạn đầu tư mở rộng và áp lực chi phí tăng

(TBTCO) - Việc được chấp thuận niêm yết gần 66,1 triệu cổ phiếu trên HoSE giúp PVT Logistics nâng cao tính minh bạch và mở rộng quy mô, song kết quả quý III cho thấy, doanh nghiệp đang chịu áp lực chi phí tăng trong quá trình đầu tư.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết gần 66,1 triệu cổ phiếu PDV của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, mã Ck: PDV), tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 661 tỷ đồng.

Việc chuyển sàn niêm yết được xem là bước đi quan trọng, khẳng định nỗ lực nâng tầm doanh nghiệp và tăng tính minh bạch của PVT Logistics sau thời gian giao dịch trên UPCoM. Kết phiên ngày 27/10/2025, cổ phiếu PDV ghi nhận mức giá 12.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường xấp xỉ 813 tỷ đồng.

Thông tin tích cực về niêm yết của PVT Logistics đến trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải biển này đang gặp nhiều thách thức. Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh thu thuần hợp nhất của PVT Logistics đạt 586,6 tỷ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 32,4 tỷ đồng, giảm tới 80,6%.

Kết quả kinh doanh quý III của PVT Logistics.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu của PVT Logistics đạt gần 1.408 tỷ đồng, tăng 37,4%, song lợi nhuận sau thuế chỉ còn 48,6 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm 2025, PVT Logistics đã hoàn thành khoảng 83% chỉ tiêu doanh thu, nhưng mới đạt hơn một nửa mục tiêu lợi nhuận.

Sự sụt giảm lợi nhuận, theo lý giải của doanh nghiệp, chủ yếu do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước. Quý III/2024, PVT Logistics ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 153 tỷ đồng từ việc bán tàu dầu/hóa chất, trong khi quý III năm nay không có nguồn thu đột biến tương tự.

Ngoài yếu tố so sánh, hoạt động kinh doanh cốt lõi của PVT Logistics cũng kém hiệu quả hơn. Dù doanh thu hợp nhất tăng mạnh, nhưng phần lớn đến từ mảng thương mại, còn mảng chính là vận tải lại giảm 3,3%, chỉ đạt 264 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của mảng này rơi từ 25% xuống 15%, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 40 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ.

Chi phí tăng mạnh là yếu tố đáng chú ý nhất trong cơ cấu tài chính của PVT Logistics. Chi phí khấu hao tài sản cố định trong quý III tăng gần gấp đôi, lên hơn 48 tỷ đồng, do doanh nghiệp mở rộng đội tàu. Chi phí lãi vay cũng leo lên mức cao kỷ lục, hơn 16 tỷ đồng, phản ánh áp lực tài chính gia tăng từ việc vay nợ để tài trợ đầu tư.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PVT Logistics tính đến cuối quý III đạt gần 2.270 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm, trong đó tài sản cố định chiếm tới 69%, tương ứng hơn 1.564 tỷ đồng. Tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình hiện đã xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với đầu năm 2023, cho thấy quy mô đầu tư được mở rộng đáng kể.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho chiến lược phát triển đội tàu và hệ thống logistics, tổng nợ phải trả của PVT Logistics cũng tăng 9%, lên hơn 1.270 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính đạt 1.030 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng nợ, trong đó nợ dài hạn vượt 851 tỷ đồng, gấp đôi sau 2 năm. Cấu trúc tài chính này giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực vận tải, song đồng thời cũng tạo áp lực lớn lên chi phí vốn và lợi nhuận ngắn hạn.