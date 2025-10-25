Tỷ giá USD hôm nay (25/10): Thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh

Sáng ngày 25/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 24.098 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ ổn định, hiện ở mức 98,94.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.894 VND/USD - 26.302 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.082 - 26.352 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.082 đồng 26.352 đồng Vietinbank 25.940 đồng 26.352 đồng BIDV 26.133 đồng 26.352 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.703 - 30.619 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.750 đồng 31.318 đồng Vietinbank 29.716 đồng 31.436 đồng BIDV 30.185 đồng 31.352 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.95 đồng 177.55 đồng Vietinbank 168.09 đồng 177.59 đồng BIDV 169.79 đồng 177.09 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 25/10/2025, tăng 146 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.455 - 27.575 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giữ ổn định, hiện ở mức 98,94.

Đồng USD gần như đi ngang sau khi giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến,

Đồng EUR tăng nhẹ 0,06%, lên mức 1,163 USD. Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 10, dẫn đầu bởi lĩnh vực dịch vụ, theo một khảo sát công bố ngày thứ Sáu.

Đồng Yên chịu ảnh hưởng từ chính sách của Thủ tướng mới Sanae Takaichi, người được đánh giá là có quan điểm “nới lỏng tài khóa và tiền tệ”. Bà Takaichi đang chuẩn bị gói kích thích kinh tế có thể vượt mức 92 tỷ USD của năm ngoái nhằm hỗ trợ các hộ gia đình ứng phó với lạm phát. Đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giao dịch ở mức 152,85 Yên/USD.

Đồng Bảng Anh giảm 0,15%, xuống 1,33 USD, bất chấp doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến. Tính chung cả tuần, đồng Bảng đã giảm khoảng 1% sau khi dữ liệu lạm phát yếu khiến nhà đầu tư tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ hạ lãi suất trong năm nay./.