Ngày 25/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/10) đồng loạt quay đầu giảm sau phiên hồi phục trước đó. Cụ thể, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.605.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 48,04 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc quay đầu giảm, niêm yết ở mức 1.845.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.902.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.605.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.611.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.268.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.273.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.575.000 1.605.000 1.577.000 1.611.000 1 kg 42.011.000 42.809.000 42.063.000 42.960.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.583.000 1.613.000 1.585.000 1.615.000 1 kg 42.217.000 43.021.000 42.259.000 43.072.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 48,04 USD/ounce.

Theo Christopher Lewis, hiện ngưỡng 47 - 48 USD/ounce đang đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng. Nếu giá không thể trụ trên vùng này, xu hướng có thể sớm quay lại tiêu cực. "Ngược lại, mốc 50 USD/ounce sẽ là rào cản lớn mà giá bạc phải vượt qua nếu muốn tăng trở lại", ông cho hay.

Vị chuyên gia lưu ý, những cú giảm mạnh vừa qua hiếm khi xảy ra một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, đợt hồi phục hiện tại nhiều khả năng chỉ là ngắn hạn. Trong kịch bản khả quan nhất, giá bạc có thể cần thêm thời gian để ổn định trở lại trước khi xác lập xu hướng mới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 25/10/2025