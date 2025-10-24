Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (24/10) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 23/10 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 538 đồng/lít; dầu hỏa giảm 291 đồng/lít; dầu mazut giảm 273 đồng /kg. Trên thị trường thế giới, giá dầu tăng mạnh 5% sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí Nga Rosneft và Lukoil, khiến thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 19.726 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 23/10.

Giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.050 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.115 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 273 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Trong tuần qua, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/10/2025 và kỳ điều hành ngày 23/10/2025 là: 75,375 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 78,203 USD/thùng xăng RON95; 84,355 USD/thùng dầu hỏa; 83,483 USD/thùng dầu điêzen 0,05S; 368,558 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 40 phiên điều chỉnh, trong đó có 17 phiên giảm, 18 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh 5% sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí Nga Rosneft và Lukoil, khiến thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,61 USD/thùng, tăng 4,83% (tương đương tăng 3,02 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,49 USD/thùng, tăng 5,11% (tương đương tăng 2,99 USD/thùng).

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil - những doanh nghiệp chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu, đánh dấu một bước ngoặt mạnh mẽ trong chính sách của Washington đối với Moscow.

Động thái này khiến giá dầu tăng vọt, đồng thời gây lo ngại cho Ấn Độ - một trong những khách hàng lớn của Nga về khả năng bị ảnh hưởng nguồn cung và các lệnh trừng phạt thứ cấp. Chính phủ New Delhi đang xem xét khả năng cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ Moscow.

Giới chuyên gia nhận định, việc Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga sẽ tạo ra cú sốc mới cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong khi giá dầu có thể còn tăng mạnh nếu Ấn Độ và các nước châu Á khác giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga./.