Ngày 24/10: Giá bạc quay đầu tăng

Sau 2 phiên liên tục giảm sâu, sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu tăng trở lại. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá bạc thế giới.

Sáng 24/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,816 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 24/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.941.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 23/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.606.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.635.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 21.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên 23/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.608.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.641.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên 23/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 24/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.606.000 1.635.000 1.608.000 1.641.000 1 kg 42.815.000 43.613.000 42.867.000 43.764.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.613.000 1.643.000 1.615.000 1.645.000 1 kg 43.021.000 43.825.000 43.063.000 43.876.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.883.000 1.941.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 50.213.208 51.759.871

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:12:53 sáng 24/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,816 USD/oune, tăng 0,46 USD/oune so với phiên sáng 23/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.287.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.292.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, tăng 11.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 23/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:12:53 sáng 24/10/2025

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, vùng giá này cần được giữ vững để duy trì xu hướng tăng hiện tại.

"Sau vài phiên lao dốc mạnh, thị trường bạc đang tỏ ra khá mong manh. Nếu giá rơi xuống dưới 47 USD/ounce, rất có thể bạc sẽ tiếp tục giảm, và nếu thủng mốc này, một đợt điều chỉnh sâu hơn xuống vùng 40 USD/ounce có thể xảy ra", ông nói.

Christopher Lewis cho biết, dù vẫn có thể xuất hiện những nhịp hồi ngắn hạn, nhưng ngưỡng 50 USD/ounce sẽ là rào cản đáng chú ý./.