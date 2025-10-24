Ngày 24/10: Giá thép tiếp tục đi lên, quặng sắt ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp

|Kết thúc phiên giao dịch 23/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.004 nhân dân tệ/tấn
Sàn Thượng Hải
Sáng 24/10, tại Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 - mã giao dịch sôi động nhất tăng 0,39% lên 777 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 109,08 USD/tấn). Trên sàn Singapore, hợp đồng tháng 11 cũng tăng 0,45%, đạt 104,65 USD/tấn.
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 23/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,23% (7 nhân dân tệ) lên mức 3.004 nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,25% (2 nhân dân tệ) lên mức 799 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,47 USD lên mức 104,65 USD/tấn.
Giá thép xây dựng trong nước
Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 24/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.
Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.
Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.
Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.
Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.
Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.