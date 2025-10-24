Ngày 24/10: Giá thép tiếp tục đi lên, quặng sắt ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp

Phiên giao dịch sáng 24/10, giá thép tiếp tục đi lên, quặng sắt nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Trung Quốc ban hành thêm các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng và số liệu tiêu thụ thép khả quan.

Kết thúc phiên giao dịch 23/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.004 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Sáng 24/10, tại Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 - mã giao dịch sôi động nhất tăng 0,39% lên 777 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 109,08 USD/tấn). Trên sàn Singapore, hợp đồng tháng 11 cũng tăng 0,45%, đạt 104,65 USD/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 23/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,23% (7 nhân dân tệ) lên mức 3.004 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,25% (2 nhân dân tệ) lên mức 799 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,47 USD lên mức 104,65 USD/tấn.

Giá thép xây dựng trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 24/10/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.