Ngày 25/10: Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm, quặng sắt tiếp đà tăng

Giá Thép cây trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 giảm 7 Nhân dân tệ, xuống mức 3.140 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục tăng do kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế mới và dữ liệu tiêu thụ thép tích cực từ Trung Quốc.

Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 giảm 7 Nhân dân tệ, xuống mức 3.140 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục tăng, do kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế mới và dữ liệu tiêu thụ thép tích cực từ Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép hàng đầu thế giới.

Trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026, loại được giao dịch nhiều nhất tăng 0,39%, đạt 777 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 109,08 USD/tấn). Trong khi đó, giá quặng sắt chuẩn tháng 11 trên sàn giao dịch Singapore cũng tăng 0,45%, lên 104,65 USD/tấn.

Các công ty khai thác lớn tiếp tục ghi nhận sản lượng tích cực. Fortescue (Úc) báo cáo tăng 4,2% khối lượng xuất khẩu quặng sắt trong quý I, trong khi Vale (Brazil) cho biết, sản lượng quặng sắt quý III đạt mức cao nhất kể từ năm 2018.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép biến động trái chiều. Thép cây tăng 0,43%, thép cuộn cán nóng tăng 0,65%, thép không gỉ tăng 0,55%, trong khi thép dây (SWRcv1) giảm 0,12%.

Giá thép xây dựng trong nước

Tại thời điểm sáng ngày 25/10, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định.

Tại miền Bắc: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.