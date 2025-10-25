Hải Phòng tiêu hủy hơn 600 kg ngà voi tang vật các vụ án

(TBTCO) - Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã tổ chức tiêu hủy 615 kg ngà voi, vật chứng trong vụ án buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn.

Cụ thể, ngày 23/10, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thực hiện thi hành án tiêu hủy vật chứng, tài sản là 615 kg ngà voi, tang vật thu giữ trong một vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Toàn bộ 615 kg ngà voi được Hội đồng tiêu hủy vật chứng kiểm tra, niêm phong, vận chuyển đến Nhà máy xử lý chất thải của Công ty CP Môi trường CNC Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTV

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 146/2024/HS-ST ngày 18/7/2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Bản án phúc thẩm số 840/2024/HS-PT ngày 11/10/2024 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, các bị cáo trong vụ án đã bị kết án về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép sản phẩm từ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tang vật của vụ án là 615 kg ngà voi châu Phi, được phát hiện khi các đối tượng đang tìm cách vận chuyển từ cảng Hải Phòng đi tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định thi hành án số 438/QĐ-CTHADS ngày 22/11/2024, giao cho Hội đồng tiêu hủy vật chứng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số ngà voi nói trên.

Hội đồng tiêu hủy được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2024, gồm đại diện các cơ quan: Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường (Nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), cùng chuyên gia về động vật hoang dã.

Số ngà voi này được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an thành phố Hải Phòng quản lý, gửi giữ tại kho bảo quản của Chi cục Hải quan khu vực 3.

Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất kho tại Kho vật chứng Chi cục Hải quan khu vực 3, toàn bộ 615 kg ngà voi được Hội đồng tiêu hủy vật chứng kiểm tra, niêm phong, vận chuyển đến Nhà máy xử lý chất thải của Công ty CP Môi trường CNC Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ để tiêu hủy theo quy định pháp luật.