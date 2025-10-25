(TBTCO) - Bất chấp triển vọng ảm đạm tại Pháp, hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 10 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 17 tháng qua.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một khảo sát công bố ngày 24/10, hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 10 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 17 tháng qua, bất chấp triển vọng ảm đạm tại Pháp - nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone - do Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) và công ty phân tích tài chính S&P Global công bố - đã tăng lên 52,2 trong tháng này, so với 51,2 hồi tháng Chín. Số điểm trên 50 thể hiện tăng trưởng, còn dưới 50 thể hiện suy giảm.

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - ghi nhận mức tăng sản lượng vững chắc trong tháng này, trong khi Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực - lại chứng kiến tháng thứ 14 liên tiếp sụt giảm sản lượng do tác động từ khủng hoảng chính trị kéo dài.

Khảo sát cũng cho thấy, ngoại trừ Pháp và Đức, Eurozone ghi nhận mức tăng trưởng hoạt động nhanh nhất trong hai năm rưỡi qua.

Hiện tại, cộng đồng doanh nghiệp Eurozone vẫn lo ngại về những diễn biến chính trị tại Pháp cũng như những vấn đề tồn đọng liên quan đến ngân sách năm 2026 của nước này.

Theo ông Cyrus de la Rubia, kinh tế gia trưởng của HCOB, sự yếu kém của Pháp đang cản trở đà phục hồi của khu vực./.