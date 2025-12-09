(TBTCO) - Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua sắm Bi nghiền phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2026 vào hồi 16h00' ngày 18/12/2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cung cấp hàng hóa tham gia chào giá chủng loại hàng hóa, số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Bi nghiền Ø 120 mm (Bi đúc từ thép hợp kim).

- Số lượng: 71.000 kg.

- Quy cách: Ø 120 mm; vật liệu bi đúc từ thép hợp kim.

- Các khách hàng tham gia chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa, điều kiện sử dụng tại các đơn vị trực thuộc Công ty: Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn (thôn Hợp Tiến, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) và Chi nhánh Mỏ tuyển Làng Hích (xóm Làng Mới, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00’ ngày 10/12/2025 đến 16h00’ ngày 17/12/2025 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h30’ ngày 18/12/2025.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Báo Tài chính - Đầu tư, website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam www.vinacomin.vn, website Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico từ ngày phát hành đến hết ngày 18/12/2025./.