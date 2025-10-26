Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một tuần nhiều biến động, khi VN-Index giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Dù tâm lý nhà đầu tư bị thử thách bởi cú rơi kỷ lục đầu tuần, lực cầu bắt đáy giúp chỉ số phục hồi và ổn định hơn.

Tuần điều chỉnh sâu

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những tuần biến động mạnh nhất trong lịch sử. VN-Index giảm 2,77%, nằm trong top thị trường diễn biến tiêu cực nhất toàn cầu trong tuần qua.

Ngay trong phiên đầu tuần, chỉ số VN-Index giảm gần 95 điểm, mức rơi kỷ lục xét về số tuyệt đối. Tâm lý nhà đầu tư bi quan kéo sắc đỏ bao trùm, hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, kể cả các mã trụ vốn được coi là “vùng an toàn”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, điểm tích cực là lực cầu bắt đáy xuất hiện sớm. Từ phiên thứ Ba, VN-Index cho tín hiệu hồi phục rõ rệt và duy trì trạng thái sideway tăng điểm trong phần còn lại của tuần. Sự trở lại của dòng tiền tập trung vào nhóm công nghệ, bất động sản và các mã riêng lẻ có câu chuyện riêng, nổi bật là FPT khi bật tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, cùng với các mã thuộc họ Viettel như VTP, CTR. Nhóm Vingroup cũng cho thấy phản ứng tích cực khi VIC vượt đỉnh lịch sử trong phiên cuối tuần, còn VHM và VRE ngừng giảm, hồi phục nhẹ. Ngược lại, nhóm ngân hàng, chứng khoán và bluechip lớn tạm thời hạ nhiệt, cho thấy sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ sang các nhóm mới sau cú sập đầu tuần.

VN-Index đóng cửa tại 1.683,18 điểm, giảm 48,01 điểm (-2,77%). HNX-Index giảm 3,38% xuống 266,78 điểm. UPCoM-Index giảm 1,36% về mức 112,59 điểm.

Trong tuần giao dịch từ 20 - 24/10, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng khối lượng 181,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4.928,3 tỷ đồng. So với tuần trước, khối lượng bán tăng 4,9%, nhưng giá trị bán ròng giảm nhẹ hơn 4%. Dù khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, điểm sáng là mức độ rút vốn đã chậm lại.

Cổ phiếu FPT trở lại đón dòng vốn ngoại với hơn 13,5 triệu cổ phiếu mua ròng, tương ứng giá trị 1.008,8 tỷ đồng. Dù vậy, tính từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu đầu ngành công nghệ này, thu về tới hơn 15.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tuần qua, khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN với giá trị 1.030 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (-721,5 tỷ đồng) và CTG (-701,9 tỷ đồng).

Chờ đợi tín hiệu từ Fed và mùa báo cáo quý III

Bước sang tuần mới (27 - 31/10), thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang sẽ họp mà không có dữ liệu như thông thường. Giới phân tích dự báo khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất về 3,75% - 4%, trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, chính phủ Mỹ vẫn rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài.

Cũng trong tuần tới, hàng loạt ngân hàng trung ương lớn khác như ECB, BoJ, BoC sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Tuần tới cũng là cao điểm "chạy nước rút" công bố báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp niêm yết.

Theo chuyên gia từ Pinetree, trong ngắn hạn, thị trường sẽ thiên về xu hướng tích cực hơn là tiêu cực, với khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì sideway đi lên trong biên độ hẹp. Dù vậy, xu hướng tăng mạnh sẽ khó xảy ra ngay, do dòng tiền vẫn chưa có sự lan tỏa toàn diện. Khả năng trong đầu tuần tới, thị trường có thể xuất hiện một phiên rung lắc hoặc rũ bỏ nhẹ để kiểm định lại lực cầu, trước khi lấy lại nhịp tăng ổn định hơn.

Về nhóm dẫn dắt, ông Học cho rằng cổ phiếu họ Vingroup có thể sẽ không còn đóng vai trò chủ lực trong ngắn hạn mà chuyển sang giai đoạn đi ngang tích lũy, trong khi dòng tiền thông minh nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm đến các nhóm ngành mới như công nghệ, Viettel, bất động sản và hóa chất. Đây là các nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh trước đó và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Cùng quan điểm, chuyên gia SHS cho rằng dòng tiền quay lại với các mã, nhóm mã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng giá tháng 4 - 5/2025 - thời điểm giảm mạnh do tác động tiêu cực của chính sách thuế cùng kết quả kinh doanh tích cực. Trong khi đó, các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao có thể đối diện áp lực bán mạnh. Về ngắn hạn, SHS cho rằng chỉ số VN-Index đang kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh kéo dài từ tháng 4/2025 đến nay, dẫn đến thị trường có sự phân hóa rõ rệt.

Với biến số trong và ngoài nước tuần tới, khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất và kết quả kinh doanh quý III tiếp tục khởi sắc có thể là những yếu tố có thể tạo lực đỡ giúp VN-Index sớm ổn định trở lại vùng 1.700 điểm.