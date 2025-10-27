Petrovietnam muốn thoái toàn bộ vốn tại 2 doanh nghiệp

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc tổ chức bán đấu giá 8,7 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) và 10,5 triệu cổ phần tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS) do Petrovietnam sở hữu nhằm mục đích thoái vốn tại 2 doanh nghiệp này.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) muốn bán đấu giá công khai toàn bộ 8,7 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,9% vốn điều lệ thực góp của GID. Giá khởi điểm được đưa ra là 19.100 đồng/cổ phần. Ước tính, Petrovietnam sẽ thu về tối thiểu gần 166,2 tỷ đồng nếu bán đấu giá thành công số cổ phần này.

Đồng thời, Petrovietnam cũng thông báo sẽ đấu giá toàn bộ 10,5 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ thực góp của PVTS. Giá khởi điểm đấu giá là 9.300 đồng/cổ phần. Petrovietnam sẽ thu về tối thiểu gần 97,7 tỷ đồng cho số cổ phần trên nếu bán hết.

Petrovietnam sẽ từng bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính. Ảnh minh họa

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do HNX ban hành.

Thời gian đăng ký tham gia và nộp tiền đặt cọc từ ngày 24/10/2025 đến 15h30 ngày 13/11/2025, tỷ lệ đặt cọc là 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Các phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 20/11/2025 tại trụ sở của HNX (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Được biết, GID được thành lập từ năm 2006 nhằm thực hiện việc tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Lào; còn PVTS tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), chính thức hoạt động từ năm 2007. Năm 2022, PVFI đổi tên thành PVTS, mở ra giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ tài chính, đào tạo ứng dụng, tổ chức sự kiện.

Theo Đề án Cơ cấu lại Petrovietnam giai đoạn đến hết năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn sẽ từng bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính, nhằm tập trung nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao./.