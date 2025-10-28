Lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.538 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng gấp 3 lần cùng kỳ

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Mảng công nghệ sẽ được OCB đẩy mạnh trong thời gian tới. Ảnh tư liệu

Tính đến 30/9/2025, tổng thu thuần của OCB đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Thu thuần từ lãi tăng mạnh đến 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.424 tỷ đồng. Hoạt động thu thuần ngoài lãi đạt 507 tỷ đồng, tăng 123,1% so với quý III/2024.

Trong đó, thu từ dịch vụ mua bán ngoại tệ tăng 122,9% so với cùng kỳ; thu thuần từ hoạt động khác đạt mức 260 tỷ đồng, tăng 59,7% so với quý II. Lũy kế 9 tháng đạt 494 tỷ đồng, tăng 87,1% so cùng kỳ.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến 30/9/2025, tỷ lệ giao dịch trên kênh số tại OCB đạt gần 98%. Số lượng giao dịch trên ứng dụng OCB OMNI tăng 91%. Song song đó, số lượng giao dịch kết nối Open API với ngân hàng tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, giá trị giao dịch tăng 180%.

Song song đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng luôn có sự tăng trưởng mỗi quý. Mảng khách hàng cá nhân, CASA qua kênh số tăng 25% và doanh số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Mảng doanh nghiệp, CASA bình quân tăng 38%. Nhờ đó, tỷ lệ CASA tăng từ mức 14,9% ở cuối năm 2024 lên 16% vào cuối quý III/2025, góp phần tiết giảm chi phí vốn huy động.

Lợi nhuận trước thuế của OCB quý III/2025 ghi nhận mức 1.538 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 34,4% so với 9 tháng năm 2024.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của OCB đạt 315.162 tỷ đồng, có sự tăng trưởng so với đầu năm và hoàn thành 99% so với kế hoạch. Huy động thị trường 1 đạt 219.998 tỷ đồng tăng 14,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 202.863 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng đến 13,7%, đạt mức 200.054 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng của doanh nghiệp SME liên tục tăng, quý III/2025 tăng 10,1% so với quý II/2025.

Ngoài ra, OCB không ngừng mở rộng danh mục cho vay đối với các dự án phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng năm 2024 đạt mốc tăng trưởng gần 30% so với năm 2023, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền bền vững./.