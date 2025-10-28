9 tháng, Viconship lãi 456 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Viconship đạt 2.333 tỷ đồng doanh thu hợp nhất – tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024 và 456 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - tăng gần 50%. Với kết quả này, Viconship đã hoàn thành 115% kế hoạch lợi nhuận đặt ra đầu năm, dẫn đến ĐHCĐ bất thường điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 400 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng vào ngày 9/10/2025.

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship; mã Ck: VSC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025. Theo đó trong quý, Công ty đã ghi nhận 844 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 39% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đặt cột mốc doanh thu lớn nhất lịch sử theo quý của VSC, lợi nhuận theo quý tiếp tục duy trì ở mức cao sau khi lập kỷ lục vào quý IV/2024.

Các số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp cho thấy, Cảng Nam Hải Đình Vũ đã trở thành động lực tăng trưởng mới cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của VSC.

Qua 9 tháng năm 2025, doanh thu cả 3 cảng của VSC (Xanh, Xanh VIP và Nam Hải Đình Vũ) đều tăng trưởng, đặc biệt sản lượng container qua cảng Nam Hải Đình Vũ đã tăng 109% so với cùng kỳ - đây yếu tố chính giúp doanh thu quý III của công ty tăng 2 chữ số.

Thương vụ mua lại cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ đem lại nhiều lợi ích chiến lược cho Viconship.

Nam Hải Đình Vũ là cảng container, công suất thiết kế 500.000 TEU/năm, chiếm 10% thị phần khu vực cụm cảng Hải Phòng. Cảng này sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực hạ lưu sông Cấm, chiều dài cầu tàu 450m, khu vực quay tàu 250m, tiếp nhận cỡ tàu lớn nhất vào khu vực Đình Vũ (48.000 DWT).

Theo lãnh đạo VSC, kể từ khi hoàn tất nhận chuyển nhượng cảng Nam Hải Đình Vũ từ tháng 7/2024, đến quý III năm nay, tỷ lệ lấp đầy container đã đạt trên 80% công suất thiết kế. Bên cạnh đó, các cụm cảng lớn của VSC bao gồm Nam Hải Đình Vũ và Xanh VIP đều đã tăng giá dịch vụ từ 5 - 10% trong tháng 8 vừa qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Viconship đạt 2.333 tỷ đồng doanh thu hợp nhất,tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024; đồng thời,lợi nhuận trước thuế cũng đạt456 tỷ đồng, tăng gần 50%. Với kết quả này, Viconship đã hoàn thành 115% kế hoạch lợi nhuận đặt ra đầu năm. Với tình hình kinh doanh khả quan, trước đó, ngày 9/10/2025, VSC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận lên 1.250 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với chỉ tiêu ban đầu là 400 tỷ đồng.

Tại báo cáo riêng của Công ty, trong quý III, việc bán 20% vốn khỏi Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (mã Ck: VGR) - đơn vị sở hữu cảng VIP Green Port – đã đem về lợi nhuận khoảng 600 tỷ đồng, lý giải lợi nhuận tăng vọt lên 540 tỷ trên báo cáo tài chính riêng của Viconship. Khoản lợi nhuận này được lãnh đạo VSC cho biết sẽ sử dụng chủ yếu để tái đầu tư vào các dự án logistics tiềm năng, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án khu công nghiệp, hạ tầng và bất động sản ở Hải Phòng.

Trong thời gian tới, kết quả kinh doanh của Viconship được đánh giá là giàu tiềm năng từ bệ đỡ kép.

Thứ nhất, 9 tháng năm 2025, GRDP TP. Hải Phòng ước tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách tăng trên 30,6% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư cao gấp gần 12 lần cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 36 tỷ USD.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa ký quyết định thành lập khu thương mại tự do, với hai giai đoạn phát triển tới 2030 và 2035. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng GRDP, tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng và vùng Bắc Bộ.

Thứ hai, Bộ Công thương dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 có thể đạt mốc kỷ lục 900 tỷ USD. Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định, các cảng khu vực Hải Phòng như Nam Đình Vũ sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ nhu cầu vận chuyển trong khu vực nội Á gia tăng và nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng nội địa tăng mạnh.

Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo Viconship cho biết, tiếp tục thúc đẩy tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh thị trường có nhiều khởi sắc và nhà nước điều chỉnh giá phí tăng thêm từ đầu năm 2025./.