(TBTCO) - BVBank vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế kỷ lục 343,3 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ, nhờ tăng trưởng mạnh thu nhập lãi và ngoài lãi, cùng giảm chi phí dự phòng. Tổng tài sản ngân hàng đạt 122.600 tỷ đồng, tăng 18% và hoàn thành kế hoạch năm.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã Ck: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý III/2025, BVBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 343,3 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ (29,2 tỷ đồng) và cao hơn vượt bậc mức lãi ghi nhận trong nửa đầu năm (93,4 tỷ đồng). Đây cũng là lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

Cụ thể, trong quý III/2025, tổng thu nhập hoạt động của BVBank đạt 846 tỷ đồng, tăng gần 60% cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 716,7 tỷ đồng (chiếm 85%), tăng 32,5% cùng kỳ.

Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục là điểm sáng khi thu phí dịch vụ tăng 1,5 lần; hoạt động kinh doanh ngoại hối đem lại 22,2 tỷ đồng, cao hơn nhiều con số 1,9 tỷ đồng cùng kỳ, góp phần nâng cao chất lượng lợi nhuận và giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

BVBank lãi trước thuế 343 tỷ đồng quý III, cao nhất lịch sử Tính chung 9 tháng của năm 2025, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 436,7 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm 2025. Tính riêng quý III/2025, BVBank lãi trước thuế 343,3 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử và gấp gần 12 lần cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điểm trừ là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ nhẹ 0,3 tỷ đồng so với khoản thu 3,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Cùng với đó, ngân hàng giảm trích lập dự phòng rui ro tín dụng 29% trong quý III, còn 99,6 tỷ đồng.

Với các yếu tố trên, lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 343 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 437 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ, hoàn thành 79% kế hoạch cả năm, khẳng định hiệu quả trong hoạt động và sự quản trị linh hoạt trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Cùng với đó, BVBank đẩy mạnh việc thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, tăng thu lãi quá hạn, giúp giảm áp lực trích lập dự phòng rủi ro và củng cố nền tảng tài chính bền vững. Riêng trong quý III/2025, số thu nợ nhóm 5 tăng 68% so với tổng số thu nhóm 5 của 6 tháng đầu năm 2025. Quy mô nợ xấu nhóm 3 - 5 của BVBank tính đến cuối quý III/2025 đạt gần 2.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2% dư nợ cho vay khách hàng.

Tính đến cuối tháng 9/2025, BVBank đạt quy mô tổng tài sản 122.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2024 và hoàn thành kế hoạch cả năm. Kết quả này phản ánh tính hiệu quả trong mô hình bán lẻ của ngân hàng và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh nhiều thách thức.

Khép lại quý III/2025, dư nợ tín dụng của BVBank đạt gần 78.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm, đảm bảo việc cung ứng vốn và thúc đẩy kinh tế.

Đặc biệt, với chiến lược mở rộng tín dụng linh hoạt, có chọn lọc thông qua các chính sách, giải pháp tài chính dành cho phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cũng như chủ động đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như: sản xuất, thương mại, chuỗi cung ứng, bán lẻ…, tác động tích cực đến dư nợ bán lẻ của BVBank.

Về huy động vốn, tổng quy mô đạt 113.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 18,4% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tăng 24% so với đầu năm, lên gần 92.800 tỷ đồng. Đặc biệt, tăng trưởng nguồn vốn huy động từ 12 tháng trở lên chiếm 73% giúp BVBank chủ động nguồn vốn và đảm bảo năng lực tăng trưởng tín dụng trong quý cuối năm.

BVBank tiếp tục đầu tư nền tảng, công nghệ, đặc biệt đối với hệ sinh thái số kép ngân hàng số Digimi và nền tảng quản lý bán hàng - tài chính Digistore, tạo nên động lực tăng trưởng doanh thu dịch vụ của BVBank.

Đầu tháng 10/2025, ông Lý Hoài Văn - Quyền Tổng Giám đốc chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc BVBank. Cũng trong quý III/2025, ngân hàng nâng vốn điều lệ lên 6.208 tỷ đồng sau đợt chào bán 68,97 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm củng cố nền tảng tài chính./.