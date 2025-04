BVBank chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tiếp đà tăng vốn lên 6.200 tỷ đồng

(TBTCO) - BVBank chào bán 68,98 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm thu về 689,8 tỷ đồng và nâng vốn lên 6.200 tỷ đồng, tiếp đà 3 năm tăng vốn liên tục.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã Ck: BVB) thông báo đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán 68,98 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

BVBank muốn huy động 689,8 tỷ đồng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngân hàng.

Tăng vốn lên trên 6.000 tỷ đồng Tỷ lệ thực hiện quyền 8:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ hưởng 1 quyền và cứ 8 quyền sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm. Sau phát hành, nhà băng sẽ tăng vốn lên hơn 6.200 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BVB hiện giao dịch ở vùng 14.100 đồng/cổ phiếu, sau đà tăng giá mạnh 30% từ vùng 11.000 đồng/cổ phiếu nửa cuối tháng 1/2025. Như vậy, mức giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của nhà băng tại cuối năm 2024 là 11.153 đồng và thấp hơn giá giao dịch của cổ phiếu BVB.

Ngân hàng Bản Việt, tiền thân là Ngân hàng TMCP Gia Định, được thành lập vào năm 1992. Giai đoạn 2008 - 2011, ngân hàng có sự phát triển mạnh mẽ khi vốn điều lệ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank), định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, tập trung phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa, nhỏ, đồng thời đẩy nhanh quá trình số hóa.

Nguồn: TBTCVN.

Sau hơn 12 năm gần như chững lại, đến năm 2023, BVBank khởi động lại kế hoạch tăng vốn, với mức tăng 36,7%, từ 3.670,9 tỷ đồng lên 5.016,8 tỷ đồng, duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng quy mô nhỏ trên thị trường. Cũng trong năm này, ngân hàng tiếp tục đổi mới hình ảnh với việc thay đổi logo và nhận diện thương hiệu thành BVBank.

Năm 2024, ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh phục hồi mạnh mẽ sau một năm chạm đáy. Lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với năm 2023. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, chỉ xếp sau năm 2022, với 364 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Giải thích về sự biến động lợi nhuận năm 2024, BVBank cho biết, thu nhập lãi thuần tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí lãi giảm 23%, trong khi thu nhập lãi chỉ giảm 7%. Đồng thời, ngân hàng kiểm soát tốt chi phí vận hành, với mức tăng chỉ 5% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô nợ xấu (nợ nhóm 3 - 5) cuối năm 2024 là 2.185 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,21%, giảm nhẹ so với con số 3,31% cùng kỳ. Ngoài ra, BVBank còn số dư trái phiếu VAMC (Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng) tính đến cuối năm 2024 là 1.560 tỷ đồng. Đây là những khoản nợ khó đòi, được bán sang VAMC, nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng và xử lý nợ thông qua VAMC./.