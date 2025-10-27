Nâng cao kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng AI cho cán bộ, công chức Hải quan

(TBTCO) - Sáng 27/10/2025, tại trụ sở cơ quan, Cục Hải quan tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực chiến trong công tác hành chính công vụ” dành cho đội ngũ công chức trong toàn ngành.

Phát biểu khai giảng, bà Trương Nha Trang - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Cục Hải quan nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp bách trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Bà Trương Nha Trang - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Cục Hải quan phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: CHQ

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về chuyển đổi số, như Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

Hải quan Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính, với nhiều hệ thống hiện đại như VNACCS/VCIS, Cổng thông tin một cửa quốc gia và ASEAN, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước.

“Con người chính là trung tâm và là động lực của chuyển đổi số. Công nghệ chỉ là công cụ, còn sự thành công phụ thuộc vào tư duy, năng lực và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức”. Bà Trương Nha Trang - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Cục Hải quan

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của AI, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và tự động hóa quy trình (RPA), công tác hành chính công vụ nói chung và hoạt động của ngành Hải quan nói riêng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng hơn. Vì vậy, việc nâng cao năng lực nhận thức, kỹ năng số và khả năng ứng dụng AI trong thực tiễn là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, công chức ngành Hải quan.

Lớp bồi dưỡng “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực chiến trong công tác hành chính công vụ” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 27/10 đến 29/10/2025, nhằm trang bị cho học viên kiến thức cập nhật về chuyển đổi số, AI và các xu hướng công nghệ mới; giúp cán bộ, công chức ngành Hải quan hiểu rõ vai trò của công nghệ trong quản lý hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị nhân lực, cũng như rèn luyện kỹ năng ứng dụng “AI thực chiến” vào công việc./.