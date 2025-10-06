Đà Nẵng thu ngân sách tăng mạnh nhờ các khu vực kinh tế tăng trưởng năng động

(TBTCO) - Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, tỷ trọng thu từ doanh nghiệp FDI, thuế thu nhập cá nhân và thu từ nhà, đất đều tăng đã giúp thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng đạt hơn 40.200 tỷ đồng trong 9 tháng 2025.

Nhiều dự án bất động sản được triển khai xây dựng đã đóng góp lớn cho ngân sách thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng 2025.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, công tác thu, chi ngân sách của thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Số liệu thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sơ bộ đến ngày 25/9 đạt 40.238,2 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, thu ngân sách trung ương đạt 8.696,2 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 31.541 tỷ đồng.

Thu nội địa tiếp tục là trụ cột, chiếm 87,4% trong tổng thu với 35.169,2 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong cơ cấu thu nội địa, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh vẫn là khoản thu lớn nhất trong tổng thu chiếm 29,6%, với 11.920,6 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tỷ trọng thu từ doanh nghiệp FDI, thuế thu nhập cá nhân và thu từ nhà, đất đều tăng so với cùng kỳ, điều này phản ánh sự đóng góp ngày càng lớn của các lĩnh vực năng động trong nền kinh tế.

Cụ thể khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5.733,3 tỷ đồng (chiếm 14,2%), tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ các dự án mở rộng sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Thuế thu nhập cá nhân đạt 4.615,5 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng thu, tăng 36,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý các khoản thu về nhà, đất đạt 4.906,7 tỷ đồng (14,1%), tăng mạnh 79,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đây là khoản thu phụ thuộc vào tiến độ dự án, thị trường bất động sản.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2025 của Thành phố khá khả quan. Hiệu quả thu ngân sách phản ánh sức khỏe của nền kinh tế.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục hướng tới nguồn thu bền vững, tăng cường giám sát tiến độ thu, xử lý nợ thuế và duy trì hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời rà soát hộ kinh doanh nhằm đảm bảo cân đối ngân sách cả năm.