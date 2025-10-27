(TBTCO) - Căn cứ Công văn số 3215/KV9-QLGS ngày 21/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 9 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh và Phòng Giao dịch của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) tại địa bàn Đà Nẵng, MBV xin trân trọng thông báo:

TT Tên gọi (không thay đổi) Địa chỉ trụ sở cũ Địa chỉ trụ sở mới 1 Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Đà Nẵng. Số 80-82 Hàm Nghi, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Số 122 Đường 2 tháng 9, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng 2 Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Hải Châu. 3 Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Lý Tự Trọng.

Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 27/10/2025.

Nhân dịp khai trương địa điểm mới, khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh Đà Nẵng sẽ nhận những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới./.