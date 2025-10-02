Đà Nẵng: Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành điểm nhấn thu hút nhà đầu tư lớn

(TBTCO) - Để khu vực phía Nam Đà Nẵng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư lớn, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát quy hoạch, làm rõ các phân khu chức năng.

Các phân khu động lực

Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam đã có tờ trình xin ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Cụ thể, Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai. Khu đô thị được định hướng trở thành khu đô thị hỗn hợp và phát triển đô thị với các trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc, bao gồm các khu vực ở mang tính chất sinh thái, hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai sẽ có chỉ tiêu dân số khoảng 35.000 người, trong đó phân bổ tại các khu vực ở hiện trạng và các dự án khu dân cư khoảng 23.500 người, phân bổ trong các khu vực chỉnh trang và ở mới khoảng 11.500 người.

Quỹ đất sạch lớn đang là lơi thế để Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút các nhà đầu tư lớn.

Theo Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam, Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút 237 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 93.534 tỷ đồng (tương đương 3,69 tỷ USD), trong đó có 63 dự án FDI và 173 dự án trong nước.

Theo Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai sẽ được định hướng các khu chức năng như khu sản xuất, kho bãi gồm các khu sản xuất công nghệ cao, khu sản xuất hệ thống tự động, thông minh, tiên tiến, khu sản xuất khép kín, các khu chế xuất đặc thù; các khu kỹ thuật, khu hành chính, dịch vụ, giao thông, sân bãi; các khu hành chính - dịch vụ như khu hành chính, khu dịch vụ tổng hợp; khu vui chơi, giải trí…

Đối với Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình được chia thành các khu chức năng chính, gồm: khu sản xuất công nghệ cao; khu nghiên cứu - phát triển và đào tạo - vườn ươm… Sau khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ thu hút các nhóm ngành nghề chính như: vi điện tử - công nghệ thông tin; công nghệ sinh học và vi sinh, các ngành khoa học liên quan đến sức khoẻ và khoa học về vật liệu mới…

Theo định hướng quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, phạm vi quy hoạch phân khu khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình thuộc định hướng đất công nghiệp; tính chất là Khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp; phù hợp với định hướng quy hoạch chung đã duyệt.

Rà soát quy hoạch

Liên quan đến các đồ án quy hoạch phân khu thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng xác định các đồ án quy hoạch phân khu đã triển khai theo định hướng Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố thống nhất báo cáo Ban Thường vụ. Cụ thể, đối với quy hoạch phân khu khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai tính chất là khu đô thị với các chỉ tiêu tương đương đô thị loại II, phù hợp với định hướng quy hoạch chung đã duyệt.

Khẩn trương rà soát các quy hoạch nhằm làm rõ các phân khu chức năng ở Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đối với quy hoạch phân khu khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai phù hợp với định hướng quy hoạch chung đã duyệt. Đối với khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình phù hợp với định hướng quy hoạch chung đã duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam đồng tình với các ý kiến, đề xuất của Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam (TP Đà Nẵng) liên quan đến công tác quy hoạch, kêu gọi nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP Đà Đà Nẵng cũng cho hay, để khu vực phía Nam thành phố trở thành điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư lớn, cần phải khẩn trương rà soát lại tổng thể quy hoạch nhằm làm rõ các phân khu chức năng. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát quy hoạch và tham mưu cho lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng.

Trong quá trình thực hiện, các ngành chức năng phải bám sát định hướng phát triển sân bay Chu Lai, kết nối hạ tầng giao thông trọng yếu, an sinh xã hội, phân khu chức năng cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư./.