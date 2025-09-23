(TBTCO) - Theo Thuế TP. Đà Nẵng, đơn vị tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đã ban hành Kế hoạch số 905/KH-DAN ngày 21/8/2025 về thực hiện tuyên truyền, phổ biến hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động với Khu thương mại tự do TP. Đà Nẵng và triển khai đến các Phòng, các Thuế cơ sở.

Trong tháng 8 vừa qua, Thuế thành phố đã thực hiện 1 chuyên mục “Thuế và Cuộc sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng với chủ đề “Công tác sắp xếp, vận hành, tổ chức bộ máy mới và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025)”; đăng tải 4 bài viết trên các báo mạng; đăng tải 23 bài viết trên Trang thông tin điện tử Thuế TP. Đà Nẵng và gửi hàng nghìn email cho người nộp thuế về các chính sách thuế mới ban hành.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Với phương châm đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, nhất là sử dụng hiệu quả mạng xã hội, Thuế thành phố đã chú trọng thực hiện phương thức tuyên truyền qua mạng xã hội. Trong tháng 8, đã thực hiện đăng tải 41 bài viết trên Zalo và 22 bài viết trên Fanpage.

Đặc biệt, đối với Fanpage Thuế TP. Đà Nẵng được hình thành từ tháng 8 đã thực hiện 6 bài đăng tuyên truyền về các chính sách thuế mới. Việc đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, lan tỏa các chính sách thuế đến đại bộ phận người nộp thuế.