TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 8 tháng đạt hơn 73% dự toán

(TBTCO) - Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, lũy kế 8 tháng năm 2025, số thu nội địa trên địa bàn thành phố được 30.307,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán, đạt 64,3% nhiệm vụ thu.

Chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Đánh giá kết quả 8 tháng, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Thuế thành phố đã ban hành Kế hoạch số 905/KH-DAN ngày 21/8/2025 về thực hiện tuyên truyền, phổ biến hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và Khu thương mại tự do Đà Nẵng triển khai đến các Phòng và các Thuế cơ sở.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Về công tác tập huấn, phổ biến chính sách thuế, trong tháng 8, đã tổ chức 23 hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế mới, với 6.903 người nộp thuế tham dự; về công tác hỗ trợ người nộp thuế được, Thuế thành phố đã ban hành 74 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế; hỗ trợ 5.928 lượt người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế; ngoài ra còn hỗ trợ người nộp thuế qua các kênh hỗ trợ khác, bao gồm: 7 lượt hỗ trợ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, 14 lượt hỗ trợ qua ứng dụng Thuế điện tử, 1.877 lượt hỗ trợ qua điện thoại, emai…

Ông Bùi Khánh Toàn cho biết, qua đối soát dữ liệu và thu thập thông tin, toàn thành phố có 90.842 họ kinh doanh phải rà soát cơ sở dữ liệu, đơn vị đã hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu 90.814 hộ kinh doanh, đạt 99,97%.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế 8 tháng năm 2025, toàn Thuế thành phố đã hoàn thành kiểm tra 1.226/2.105 cuộc, đạt 58,2% nhiệm vụ kiểm tra được Cục Thuế giao; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 722,04 tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 344,3 tỷ đồng, giảm lỗ 306,3 tỷ đồng.

Theo ông Toàn, trong tháng 8, đối với công tác quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn phần mềm văn bản điện tử của TP. Đà Nẵng đến Thuế thành phố và các Thuế cơ sở.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp trang thiết bị công nghệ thông tin lên kế hoạch bảo dưỡng năm 2025 và xác định nhu cầu thiết bị công nghệ thông tin năm 2025 toàn ngành theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Thành lập các nhóm nghiên cứu, triển khai các công cụ tự phát triển nhằm nghiên cứu, kiểm thử các ứng dụng tự phát triển để triển khai toàn ngành phục vụ công việc được hiệu quả hơn…

Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 9 và quý III/2025, ông Toàn cho biết, Thuế thành phố tiếp tục quán triệt công chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước; kịp thời báo cáo, kiến nghị với UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước được giao.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền; xây dựng các nội dung nổi bật về các chính sách thuế mới trên Fanpage Thuế thành phố để truyền tải các thông tin, thông điệp đến người nộp thuế.

Theo ông Toàn, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế sẽ theo dõi chặt chẽ, định kỳ tổng hợp, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; chủ động tham mưu lãnh đạo Thuế thành phố ban hành các biện pháp chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý hộ kinh doanh theo Đề án 420; định kỳ báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của các Thuế cơ sở, bao gồm các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các đơn vị, tham mưu lãnh đạo Thuế thành phố các biện pháp chỉ đạo thực hiện./.