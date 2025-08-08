Thuế TP. Đà Nẵng ổn định bộ máy, thu nội địa 7 tháng đạt gần 65% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, số thu nội địa 7 tháng năm 2025 trên địa bàn TP. Đà Nẵng được 26.762,2 tỷ đồng, đạt 64,8% dự toán, đạt 56,8% nhiệm vụ thu, tăng 11% so với cùng kỳ.

Hỗ trợ kịp thời người nộp thuế khi chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động

Có được kết quả trên, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế. Trong đó, tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền; về công tác hỗ trợ người nộp thuế, đã ban hành 36 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế; hỗ trợ 5.138 lượt người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế…

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong 7 tháng, Thuế thành phố đã ban hành 226 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 1.039 tỷ đồng; đối với hoàn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công, hoàn trực tiếp cho cá nhân, đã xử lý 18.296 hồ sơ với số tiền 103,1 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Khánh Toàn, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời lãnh đạo các cấp, cùng sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động, bộ máy Thuế TP. Đà Nẵng đã bước đầu hoạt động ổn định, công tác thu NSNN được đảm bảo, chất lượng công tác quản lý thuế không ngừng được cải thiện và nâng cao; xuyên suốt quá trình chuyển đổi, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính về thuế được thực hiện kịp thời.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế 7 tháng, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra 991 cuộc, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 597,479 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 307,226 tỷ đồng, giảm lỗ 233,672 tỷ đồng…

Theo ông Toàn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế, Thuế thành phố đã nhanh chóng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo hỗ trợ kịp thời người nộp thuế.

Kết quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tính đến ngày 30/7/2025, đã có 3.049 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thuế TP. Đà Nẵng.

Về tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng EtaxMobile, tính đến ngày 30/7, đã có 25.500 hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng Etax Mobile/48.199 hộ kinh doanh phải cài đặt, đạt 52,91%. Tỷ lệ số hộ nộp thuế bằng phương thức điện tử đạt 51,55%.

Phấn đấu Thuế TP. Đà Nẵng nằm trong 10 địa phương tốt nhất cả nước

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý III, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong tháng 8, đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Thực hiện ước dự toán năm 2025, xây dựng dự toán năm 2026 theo hướng tích cực, sát với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước tại Chỉ thị số 13/CT-Ttg ngày 28/5/2025 và theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND TP. Đà Nẵng.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các đơn vị của Thuế thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, hạn chế phát sinh trong công tác quản lý thuế.

Ông Toàn cho hay, đơn vị đổi mới đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong việc truyền tải các thông tin, thông điệp lồng ghép các chính sách, quy định mới đến người nộp thuế để người nộp thuế dễ tiếp cận với các chính sách thuế.

Theo dõi chặt chẽ, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng, rà soát, đôn đốc, ban hành các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế một cách đồng bộ, quyết liệt, đúng quy định.

Tập trung nỗ lực, tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm tra 2025; thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 như: công tác quản lý hộ kinh doanh, phấn đấu đưa kết quả của Thuế TP. Đà Nẵng nằm trong tốp 10 địa phương tốt nhất cả nước.

Cùng với đó, tiến hành rà soát nhu cầu, tổ chức các lớp học bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Thuế thành phố. Kiện toàn nhân sự tại các Phòng, Thuế cơ sở, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành.