Thuế tỉnh Cao Bằng thu hồi nợ thuế được hơn 560 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, thông qua việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nợ thuế, năm 2025, đơn vị đã thu hồi được 562,4 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Bám sát chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ năm 2025 của Cục Thuế giao, Thuế tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn số 175/CTCBA-QLN ngày 22/1/2025 giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm 2025 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc; xây dựng biểu chi tiết từng đơn vị nợ thuế đưa vào báo cáo và kế hoạch của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng năm 2025.

Thuế tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các phòng, các Thuế cơ sở, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn và người nộp thuế được phân công quản lý thực hiện rà soát dữ liệu nợ trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đôn đốc, thu hồi nợ thuế; quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh, đặc biệt là đối với các khoản nợ lớn, chây ỳ, kéo dài, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Trong năm 2025, Thuế tỉnh Cao Bằng ban hành 2.531 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng; 193 quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn; 105 thông báo tạm hoãn xuất cảnh; 1 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện công khai thông tin trên 2.700 lượt; ban hành trên 170 nghìn thông báo tiền thuế nợ.

Thông qua việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nợ thuế, năm 2025 toàn tỉnh thu hồi tiền thuế nợ được 562,4 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2021 (376 tỷ đồng), cho thấy công tác quản lý nợ ngày càng đi vào chiều sâu, kỷ cương thu nộp ngân sách được tăng cường, góp phần vào việc giảm nợ đọng, bảo đảm nguồn thu cho NSNN.