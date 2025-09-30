Đà Nẵng ký kết với loạt đối tác chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

(TBTCO) - Để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, TP. Đà Nẵng đã ký kết hợp tác nhiều tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới, trong đó có những tên tuổi lớn như Frankfurt Main Finance (Đức), Abu Dhabi Global Market (UAE), Binance, Bybit.

Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho biết, để phát triển và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Thành phố đã chủ động tìm kiếm, ký kết hợp tác với nhiều đối tác chiến lược, cùng các tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới.

Theo đó, TP. Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với các 16 đối tác chiến lược quốc tế, trong đó có Frankfurt Main Finance (Đức), Abu Dhabi Global Market (UAE), Binance, Bybit…

Thành phố Đà Nẵng đã bố trí sẵn quỹ đất để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ngoài ra, trong tháng 9/2025, Thành phố cũng đã triển khai vận hành thử nghiệm các cơ quan thuộc trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, xây dựng bộ thủ tục hành chính một cửa, biên soạn cẩm nang đầu tư, và từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Theo Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, để hiện thực hoá xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, về thể chế, Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chương trình của cả nước; phối hợp nghiên cứu các mô hình thử nghiệm, trước mắt tập trung vào thanh toán số, nhằm chuẩn bị khung pháp lý đặc thù cho trung tâm tài chính.

Về tổ chức, TP.Đà Nẵng đã thành lập Ban trù bị, Tổ giúp việc và Hội đồng tư vấn với sự tham gia của 17 thành viên, gồm các chuyên gia quốc tế, đại diện các Bộ ngành, và cố vấn chính sách cấp cao. Đây chính là “bộ não” của dự án, nhằm đảm bảo Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng ngay từ đầu vận hành theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt về hạ tầng, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch, bố trí quỹ đất sạch hơn 300 ha ngay trong trung tâm thành phố; trong đó có kế hoạch xây dựng khu phố tài chính lấn biển ở Vịnh Đà Nẵng (282 ha). Ngoài ra, một tòa nhà 20 tầng với diện tích sàn hơn 27.000 m² tại Công viên phần mềm số 2 đã được chọn để làm trụ sở khởi đầu.

Về nguồn nhân lực, Thành phố chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cử thực tập sinh tại các trung tâm tài chính quốc tế, mời gọi chuyên gia quốc tế, kết nối trí thức Việt kiều, nhằm hình thành lực lượng quản lý, điều hành có chất lượng cao, đủ năng lực đáp ứng chuẩn quốc tế.

Sự chuẩn bị trên thể hiện quyết tâm của TP. Đà Nẵng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế bằng những hành động cụ thể, khả thi.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính là tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính (FinTech).

TP. Đà Nẵng đặt tầm nhìn sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các startup công nghệ tài chính.

Song song với đó, thành phố sẽ khuyến khích các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng không của quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch bền vững của khu vực miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam.

TP. Đà Nẵng cũng đặt trọng tâm phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế, cùng với các dịch vụ tài chính offshore dành cho các tổ chức, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư toàn cầu.

Đặc biệt, chú trọng tạo dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các startup đổi mới sáng tạo nhằm tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng, năng động và sáng tạo gắn các giá trị cốt lõi như xanh, thông minh, số hóa…/.