Hoàn thiện các dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(TBTCO) - Chiều nay (22/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành về tình hình xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động, trong đó phân công các bộ, ngành xây dựng 8 dự thảo Nghị định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Các dự thảo Nghị định bao gồm: Nghị định quy định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng; Nghị định hướng dẫn về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị định hướng dẫn về chính sách xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa và dịch vụ, sàn giao dịch, nền tảng giao dịch trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong danh sách còn có: Nghị định hướng dẫn về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về chính sách đất đai, xây dựng và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế; Nghị định hướng dẫn về chính sách cư trú, xuất nhập cảnh trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành chức năng được giao chủ trì báo cáo cụ thể về tiến độ, nội dung, tình hình triển khai thực hiện xây dựng các dự thảo Nghị định nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các bộ, ngành chức năng đã chủ động triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với kế hoạch, có một số nội dung còn chậm nên các bộ cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các dự thảo, các bộ cơ bản đã hoàn thành, nhưng còn nhiều nội dung phải điều chỉnh, phải hoàn thiện, phải triệt để quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị là xây dựng được hành lang pháp lý thông thoáng, có chính sách ưu đãi vượt trội, dễ đoán định, phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành chủ trì xây dựng các dự thảo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo, gửi Văn phòng Chính phủ để thẩm định, trong đó có xin ý kiến của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng của các dự thảo.

Sau khi lấy ý các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề xuất Chính phủ sẽ tổ chức một phiên họp để các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến, thống nhất nội dung trước khi ký ban hành. Quyết tâm nửa đầu tháng 10/2025 ký ban hành được các nghị định này./.