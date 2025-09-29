Đà Nẵng kích hoạt động lực mới từ kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Xác lập mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, TP. Đà Nẵng đang quyết liệt mở đường hiện thực Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Mục tiêu lớn

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác lập một mục tiêu vô cùng quan trọng, đó là đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thành phố.

Thực tế, trong suốt chiều dài phát triển, kinh tế tư nhân đã đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng. Thống kê cho thấy, sau khi sáp nhập Quảng Nam, TP. Đà Nẵng có 2.020 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 671.010 tỷ đồng; 46.618 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 328.388 tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2025, Thành phố thu hút 140.469 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Trong khi đó, vốn FDI đạt hơn 10,962 tỷ USD, với 1.282 dự án.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Những con số trên phản ánh bức tranh kinh tế tư nhân của Đà Nẵng với nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Đặc biệt, Đà Nẵng chưa có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn có sức lan tỏa công nghệ, có khả năng xoay chuyển nhanh cơ cấu kinh tế…

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có 65.000 doanh nghiệp hoạt động; có ít nhất 2 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60 - 62% GRDP của thành phố, khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 80 - 85% tổng số lao động. Phấn đấu đến năm 2045, Đà Nẵng có ít nhất 115.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp trên 65% GRDP…

Dẫu vậy, khu vực kinh tế tư nhân Đà Nẵng đang có nhiều dư địa và không gian phát triển mới, khi thành phố được Trung ương trao cho nhiều chính sách, cơ chế đặc thù. Thành phố cũng đang triển khai những bước đi cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển và lớn mạnh.

Động lực phát triển mới

Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm khẳng định, khai thác tối đa vai trò kinh tế tư nhân trở thành nhiệm vụ then chốt để Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển.

Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện tốt hơn nữa môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn; ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính. Song song với đó, sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế…

Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, dịch vụ trong nước và quốc tế tham gia đầu tư, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế, bởi được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội. Đến nay, 8 nhà đầu tư chiến lược đã được thành phố trao bản ghi nhớ để đầu tư vào Khu thương mại tự do, trong đó có những tập đoàn lớn như Sun Group, Terne Holdings và One Destination, Tập đoàn BRG, Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương…

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cũng nhận được sự quan tâm lớn và cam kết cụ thể của hơn 10 nhà đầu tư. Trong đó, có 3 liên danh các nhà đầu tư chiến lược như Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization mong muốn được lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng theo hướng gắn với đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, công nghệ tài chính, tài chính thương mại; thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số để cộng hưởng với các lợi thế từ vị trí địa chính trị - kinh tế quan trọng trong hành lang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và môi trường sống, hạ tầng công nghệ số, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai ngay các thủ tục về quy hoạch, đất đai, hạ tầng kết nối để kịp thời đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào kết cấu hạ tầng Khu thương mại tự do Đà Nẵng theo đúng định hướng gắn với cảng biển Liên Chiểu và Trung tâm tài chính quốc tế.

Thành phố cũng đã có chủ trương thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và giải pháp lõi cho các định chế tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế từ các tập đoàn Viettel, FPT, VNPT hay CMC.

Ngoài ra, trong định hướng phát triển của Đà Nẵng, THACO sẽ là tập đoàn chủ lực trong phát triển công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp khác đầu tư vào hệ sinh thái công nghiệp; là nhà đầu tư, đối tác chiến lược có tính chất chuyên sâu trong lĩnh vực đường sắt, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nặng…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng sẽ tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho kinh tế tư nhân thông qua phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là các hạ tầng động lực như cảng Liên Chiểu, Kỳ Hà, nâng công suất nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa sân bay Đà Nẵng, mở rộng sân bay Chu Lai …

Được tiếp sức từ những dư địa mới, mô hình kinh tế mới và quyết tâm của chính quyền thành phố, khu vực kinh tế tư nhân tại Đà Nẵng kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ.