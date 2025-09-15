Đà Nẵng “kích hoạt” Khu thương mại tự do

(TBTCO) - Sau nhiều tháng khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, Đà Nẵng đã khởi động dự án đầu tiên của Khu thương mại tự do tại chân núi Bà Nà. Đồng thời, thành phố tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại các vị trí thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng chào đón các nhà đầu tư chiến lược.

Động lực từ dự án “mở màn”

Thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng, đặt nền móng cho việc hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 là dự án đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng được chính thức khởi động.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Việc khởi động dự án này có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

"Với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng thể hiện quyết tâm của thành phố và các nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, mang tầm quốc tế”, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đây là khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của cả nước quy mô khoảng 1.881ha, chia thành 7 khu vực tại phường Hải Vân, xã Bà Nà và xã Hòa Vang, với các chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Ngày 22/6, tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Sun Group đã được trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào các phân khu 5, 6 và 7 với quy mô khoảng 645 ha.

Tiếp đó, ngày 26/8, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 1175/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Sun Group làm nhà đầu tư cho dự án khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5 của FTZ, nằm tại xã Bà Nà, ngay dưới chân núi Bà Nà.

Như vậy, Sun Group là nhà đầu tư đầu tiên được cấp phép đầu tư trong chuỗi các phân khu thuộc khu thương mại tự do tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung cho biết, Sun Group sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng độc đáo, tập trung vào dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch - y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp với các biệt thự, resort và tiện ích giải trí đẳng cấp, hệ thống cửa hàng miễn thuế, các trung tâm mua sắm và dịch vụ cao cấp khác, mang đến trải nghiệm sống thư thái, sang trọng và mua sắm đẳng cấp quốc tế.

Phối ảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5.

Chuyển đổi diện tích đất lớn vào Khu thương mại tự do

Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là “cú hích” quan trọng để hiện thực hóa khát vọng mở rộng không gian phát triển mới cho Đà Nẵng. Đặc biệt, với sự kết hợp hai siêu quy hoạch Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Quốc tế, tương lai Đà Nẵng sẽ trở thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh và cạnh tranh cao, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực đạt mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2050.

Về quy hoạch, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND, phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (nội dung tại các vị trí thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh khoảng 1.881ha, đất Khu thương mại tự do xác định 7 vị trí khoảng 1.790ha. Cụ thể, vị trí 1 nằm trên địa bàn phường Hải Vân, diện tích khoảng 100ha. Trong đó điều chỉnh 97ha đất thuộc các loại công nghiệp, kho tàng, nghiên cứu đào tạo, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh... thành đất Khu thương mại tự do; giữ nguyên 3ha đất giao thông.

Vị trí 2 (phường Hải Vân) rộng 77ha, trong đó điều chỉnh 67ha đất công nghiệp và cây xanh chuyên dụng thành đất Khu thương mại tự do, giữ nguyên 10ha cây xanh công cộng và mặt nước.

Vị trí 3 (phường Hải Vân) diện tích 500ha, chuyển 463ha từ đất nông nghiệp, rừng sản xuất, ở làng xóm và hạ tầng kỹ thuật sang đất Khu thương mại tự do; giữ lại 17ha cây xanh chuyên dụng và 20ha giao thông.

Vị trí 4 thuộc phường Liên Chiểu và xã Bà Nà, điều chỉnh toàn bộ 559ha đất công nghệ cao và công nghệ thông tin thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 5 (địa bàn xã Bà Nà) điều chỉnh toàn bộ 90ha đất du lịch thành đất Khu thương mại tự do. Vị trí 6 (xã Bà Nà) rộng 154ha, điều chỉnh các loại đất hỗn hợp, đất đơn vị ở, thương mại dịch vụ và thể dục thể thao thành đất Khu thương mại tự do.

Vị trí 7 nằm trên địa bàn xã Bà Nà và xã Hòa Vang, diện tích 401ha. Trong đó 360ha từ đất cây xanh chuyên đề, thể dục thể thao, nông nghiệp, đất ở được chuyển thành đất Khu thương mại tự do; phần còn lại giữ nguyên.