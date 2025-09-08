Ngành vi mạch bán dẫn: “Thỏi nam châm” thu hút chất xám của Đà Nẵng

(TBTCO) - Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai các thủ tục đầu tư và cơ chế, chính sách, ngành vi mạch bán dẫn của Đà Nẵng đã có những bước tiến đáng kể, thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư.

Kỳ vọng lớn vào mô hình “lab-fab” kiểu mẫu

Sự kiện khởi động Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói vi mạch bán dẫn (Fab-Lab) trị giá 1.800 tỷ đồng tại Đà Nẵng đang mở ra bước ngoặt cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình hệ sinh thái công nghệ lõi mang thương hiệu riêng.

Đây là dự án của Công ty cổ phần VSAP Lab do ông Nguyễn Bảo Anh - chuyên gia từng tham gia thiết kế chip 3 nm cho Intel dẫn dắt. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, mô hình “lab-fab” là sự phối hợp linh hoạt giữa nhà nước và doanh nghiệp, vừa là trung tâm đổi mới sáng tạo, vừa đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn được đầu tư tại Công viên phần mềm số 2, Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, VSAP Lab sẽ là “hạt nhân” hình thành cụm đổi mới sáng tạo bán dẫn, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao, đồng thời tạo sức hút chất xám, nuôi dưỡng công nghệ đóng gói “Make in Vietnam”.

Cửa lớn đã mở

Trước đó, Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án phát triển vi mạch và AI, đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong 3 trung tâm bán dẫn hàng đầu cả nước. Từ 8 doanh nghiệp ban đầu, nay thành phố đã có 25 doanh nghiệp hoạt động trong thiết kế, kiểm thử và đóng gói.

Song song, gần 10 trường đại học, cao đẳng đã mở ngành liên quan, tuyển 600 sinh viên bán dẫn trong năm 2024 và tăng lên 1.000 sinh viên trong năm 2025. Thành phố cũng đào tạo, bồi dưỡng hơn 250 giảng viên và sinh viên; đặt mục tiêu đến 2030 có 5.000 kỹ sư chất lượng cao.

Các trường đại học nhanh chóng liên kết với doanh nghiệp như Cadence, Synopsys, FPT, Mixel và tổ chức quốc tế TreSemi (Hoa Kỳ), mở lab đào tạo VLSI - Physical Design, mời chuyên gia quốc tế trực tiếp giảng dạy. Trung tâm DSAC cũng trở thành đầu mối kết nối, đào tạo hơn 300 lượt sinh viên, giảng viên và hỗ trợ 26 startup công nghệ.

FPT, Marvell Việt Nam được công nhận đối tác chiến lược, góp phần xây dựng chương trình đào tạo sát nhu cầu thực tế. Ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT Semiconductor cho rằng, Đà Nẵng hội đủ điều kiện “đi đầu - đi nhanh” trong ngành bán dẫn nhờ mô hình hợp tác “3 nhà”: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp.

Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper khẳng định Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, có lợi thế tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu nhờ kinh tế năng động, vị trí chiến lược, lực lượng lao động chất lượng và tầm nhìn lãnh đạo.

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng có thể khởi đầu bằng sản phẩm chip chuyên biệt phục vụ nhu cầu trong nước, từ thiết bị điện tử, nông nghiệp thông minh đến y tế và đô thị. Khi sản phẩm thương mại đầu tiên mang nhãn “Made in Vietnam” ra đời, thành phố sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm doanh nghiệp, viện, trường và đầu tư quốc tế.

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, yếu tố quyết định là tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đầu tư hạ tầng công nghệ và R&D. Dù còn nhiều thách thức, lãnh đạo thành phố tin tưởng, với sự đồng hành của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia quốc tế, Đà Nẵng sẽ xây dựng được ngành công nghiệp bán dẫn vững mạnh.