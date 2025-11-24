Đà Nẵng lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công

(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh sẽ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý cấp thành phố.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý cấp thành phố.

Theo quyết định này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh sẽ làm Trưởng ban Ban chỉ đạo; Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Phan Thị Cẩm Vân làm Phó Trưởng ban.

UBND TP. Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công.

Ngoài thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công, UBND TP. Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên các cơ quan, đơn vị tham gia Tổ công tác tham mưu UBND thành phố các nội dung về lĩnh vực quy hoạch, đất đai liên quan thuộc đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn một số tỉnh, thành phố”.

Theo quyết định này, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm Tổ trưởng Tổ công tác; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Hùng làm Tổ phó Thường trực…

Liên quan đến quản lý tài sản công, trước đó, TP. Đà Nẵng đã ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Quy định nhằm cụ thể hóa phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý tài sản công trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nội dung quy định nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp, các ngành trong việc quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công; quy định trình tự, thủ tục và phân cấp rõ ràng giữa UBND thành phố, các sở, ngành, UBND xã, phường…/.