Hải quan trao quà cho đồng bào xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa bão

(TBTCO) - Với tinh thần “tương thân, tương ái”, ngày 14/11/2025, Đoàn cán bộ Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan đã tổ chức đến trao quà cho các gia đình tại xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng để khắc phục hậu quả trong đợt mưa bão vừa xảy ra.

Cụ thể, hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi hậu quả mưa bão, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan đã kêu gọi cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ kinh phí để ủng hộ một số gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa bão tại xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan trao các phần quà cho các hộ gia đình tại trụ sở xã Duy Nghĩa. Ảnh: CHQ

Sự chia sẻ này chính là ngọn lửa ấm lan tỏa yêu thương, là niềm động viên to lớn đến đồng bào. Ngày 14/11/2025, số tiền quyên góp đã được đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan trao các phần quà cho các hộ gia đình tại trụ sở xã Duy Nghĩa với tổng số tiền là 130.000.000 đồng. Trong đó Chi cục Kiểm tra sau thông quan ủng hộ 100.000.000 đồng, trao hộ Chi cục Hải quan khu vực VI 20.000.000 đồng và Chi cục Hải quan khu vực I 10.000.000 đồng.

Đây chính là nghĩa cử cao đẹp, khẳng định thêm tinh thần “tương thân tương ái” của cán bộ công chức Hải quan Việt Nam./.