Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực

(TBTCO) - Hiện nay, một số cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư. Do đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, không thể để tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Năm 2030, Đà Nẵng sẽ có 126 cụm công nghiệp

Theo Sở Công thương, hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 63 cụm công nghiệp đang hoạt động và đang triển khai thủ tục đưa vào hoạt động, với tổng diện tích hiện trạng 1.464,71 ha.

Trong đó, 59 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, gồm 51 cụm đã đi vào hoạt động; 2 cụm đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa vận hành; 6 cụm đã có quyết định thành lập nhưng chưa triển khai đầu tư. Ngoài ra, còn 4 cụm công nghiệp chưa có quyết định thành lập nhưng đã có doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động.

Về phân bố địa bàn, 63 cụm công nghiệp tại 35/93 xã, phường. Trong đó, 16 cụm thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 29 cụm thuộc địa bàn khó khăn; 18 cụm không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Đối với công tác quản lý, hiện vẫn còn một số cụm công nghiệp chưa xác định hoặc chưa thống nhất chủ thể quản lý. Cụ thể, có 3 cụm công nghiệp nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các xã, phường nhưng chưa có chủ trương thống nhất chủ thể quản lý, gồm: Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được (xã Thăng Bình và xã Thăng An), Cụm công nghiệp Đồi 30 (xã Chiên Đàn và xã Phú Ninh), Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 (phường An Thắng và phường Điện Bàn Bắc).

Bên cạnh đó, có 46 cụm công nghiệp trước đây do UBND cấp huyện quản lý, nay đã chuyển giao cho UBND cấp xã quản lý. Ngoài ra, 2 cụm công nghiệp do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng quản lý gồm Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ) và Cụm công nghiệp Hòa Liên (phường Liên Chiểu).

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng họp đánh giá tình hình triển khai các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Công thương Đà Nẵng cũng cho biết, theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 có 129 cụm công nghiệp, tổng diện tích 3.938,83 ha.

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp chưa hoàn thiện, một số cụm công nghiệp gặp vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, các đơn vị kiến nghị UBND thành phố hoàn thiện thủ tục đất đai, xử lý các dự án chậm triển khai hoặc không còn hoạt động, bảo đảm các cụm công nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy định và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian đến. Đồng thời, rà soát, xác định rõ chủ thể quản lý, đơn vị khai thác và vận hành hạ tầng kỹ thuật đối với từng cụm công nghiệp.

Không để dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho hay, các đơn vị, địa phương cần xác định cụm công nghiệp là hạ tầng kỹ thuật quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải đẩy nhanh tiến độ để doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất, không thể để tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chậm nhất đến cuối năm 2027, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản để các cụm công nghiệp đi vào hoạt động ổn định.

Đối với các dự án đang triển khai (như Cụm công nghiệp Hòa Nhơn), yêu cầu các chủ đầu tư tư nhân hoặc nhà nước phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải và giao đất, cho thuê đất.

Hiện nay tỷ lệ giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 60%. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương xây dựng phương án cụ thể để giải quyết 40% diện tích còn lại.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì nghiên cứu, phối hợp Sở Nội vụ đề xuất mô hình quản lý cụm công nghiệp phù hợp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (nhất là tại cấp xã, phường), báo cáo UBND thành phố trong tháng 2/2026. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu tiềm năng, vị trí các cụm công nghiệp để nhà đầu tư có thể chủ động cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xây dựng khung giá thuê đất, phí dịch vụ và các loại lệ phí liên quan đảm bảo tính hợp lý và đúng quy định.