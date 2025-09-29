Hơn 4 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW: Nhiều tín hiệu tích cực từ khu vực kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Sau hơn 4 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, những kết quả tích cực ban đầu đã cho thấy một bức tranh khởi sắc hơn của khu vực kinh tế nhân, hứa hẹn về những tiềm năng mới sẽ được khai mở.

Bãi bỏ, đơn giản hóa 2.941 thủ tục hành chính

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương thể chế hóa, ban hành các văn bản để đưa các chính sách vào triển khai trong thực tiễn.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP với 56 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 34 nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành ngay trong năm 2025. 34/34 địa phương sau khi sáp nhập và 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch.

Nguồn: Chính phủ. Đồ họa: Phương Anh

Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng loạt, sâu rộng, phong phú về nội dung và hình thức tại các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, tới người dân, doanh nghiệp. Các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng, đề xuất, hiến kế nhiều sáng kiến, giải pháp, hành động để đồng hành cùng Chính phủ triển khai Nghị quyết.

Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Qua 9 phiên đối thoại cấp địa phương, Diễn đàn đã thu hút hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, hơn 200 kiến nghị cụ thể được tổng hợp gửi tới phiên cấp bộ và cấp cao.

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính. Tính đến ngày 22/9, các bộ đã chủ động thực hiện cắt giảm 172 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 718 thủ tục hành chính; cắt giảm 222 điều kiện kinh doanh.

Những con số tích cực về gia nhập thị trường, đóng góp ngân sách, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp… là minh chứng cho thấy, Nghị quyết 68-NQ/TW đang đi đúng hướng. Quan trọng hơn là những tín hiệu cho thấy một làn sóng khởi nghiệp, sáng tạo đang được khơi dậy trên quy mô toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, trong đó đã phê duyệt phương án cắt giảm 348 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 1.703 thủ tục hành chính; cắt giảm 2.041 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Như vậy, dự kiến chỉ trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 2.421 thủ tục hành chính. Tổng số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dự kiến được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941/4.888, đạt khoảng 60,2%. Đồng thời, khoảng 2.263 điều kiện kinh doanh cũng được cắt giảm (dự kiến đạt 31%), mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh

Việc Nghị quyết số 68 ra đời và được triển khai nhanh chóng, kịp thời cũng đã bước đầu phát huy tác dụng cụ thể, tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp.

Từ tháng 6 đến nay, bình quân mỗi tháng có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với 5 tháng đầu năm. Riêng tháng 6/2025, số doanh nghiệp đăng ký mới vượt mốc 24.000. Tính chung 8 tháng, cả nước có hơn 209.240 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn 30% so với số doanh nghiệp rút lui.

Cùng với đó, khu vực hộ kinh doanh ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với số hộ thành lập mới tăng 118% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã có gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, riêng tháng 6 có tới 910 hộ thực hiện chuyển đổi.

Sự khởi sắc của khu vực tư nhân cũng được phản ánh vào thu ngân sách. Trong 8 tháng năm 2025, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 296.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ 2024; thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, bằng 131% cùng kỳ. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1,33 triệu tỷ đồng trong 8 tháng, bằng 80,7% dự toán, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết. Việc triển khai ở một số địa phương còn chậm, năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, tâm lý e ngại khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp vẫn hiện hữu. Nếu không tháo gỡ triệt để, đây sẽ là “nút thắt” cản trở mục tiêu dài hạn.

Những vấn đề này đã được lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thảo luận, phân tích thấu đáo đi cùng với các giải pháp cụ thể trong cuộc họp rà soát tình hình triển khai Nghị quyết số 68 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì sáng 26/9.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Triển khai Nghị quyết 68 thành công là khi tạo được niềm tin để doanh nghiệp yên tâm, mạnh dạn đầu tư”. Mục tiêu phải tạo ra môi trường, cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong dân đưa vào nền kinh tế. Từ đó, lan toả phong trào khởi nghiệp toàn quốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân.

Nhận định không khí, tinh thần thực hiện Nghị quyết đến nay nhìn chung là đáng phấn khởi, song Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường rà soát các dự án, đề án, chương trình cụ thể. Các đơn vị chức năng cần kiểm tra kỹ các dự án, đề án, chính sách hiện nay đã triển khai đến đâu, có vướng mắc gì để đưa ra những giải pháp cụ thể. Các cơ quan chủ trì cần cố gắng hơn nữa, phát huy trách nhiệm, bao quát và tham mưu kịp thời.

"Triển khai ngay chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, tìm hiểu xem có rào cản, tâm lý e ngại gì không? Mục đích là phải tạo được làn sóng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu.

Về thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, tránh tình trạng "cắt thủ tục hành chính cũ nhưng ban hành thủ tục hành chính mới không thực sự cần thiết".

Ngoài ra, các cơ quan liên quan rà soát, kiểm soát và cảnh báo kịp thời đối với các nhiệm vụ có nguy cơ quá hạn. Nếu tình hình triển khai phát sinh yêu cầu mới theo "hơi thở cuộc sống" thì phải báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đối với nhiệm vụ quá hạn, phải tập trung đôn đốc, thúc đẩy.

Nghị quyết 68 là bước đi chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Nhưng thành công không chỉ nằm ở ban hành văn bản, thành công chỉ đến khi những rào cản thực sự được tháo bỏ, doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực sự được tiếp thêm niềm tin và động lực. Khi đó, khu vực tư nhân sẽ thực sự trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng nhất để đưa Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và thịnh vượng.