Infographics: Một số kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025
(TBTCO) - Sáng ngày 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025. Theo báo cáo, Việt Nam duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát dưới 4%, các cân đối lớn được bảo đảm; IMF và Standard Chartered đều dự báo Việt Nam tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu khu vực.