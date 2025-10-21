(TBTCO) - Trước yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã theo các kết luận của Bộ Chính trị, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp để tổ chức lại bộ máy, điều chỉnh địa bàn quản lý, đảm bảo hoạt động ổn định của chính quyền cơ sở.