Khối ngoại duy trì mua ròng hơn 500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ 13/10 – 17/10 ghi nhận lợi suất tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, trong khi khối lượng giao dịch giảm hơn 30% so với tuần trước. Dù vậy, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng hơn 500 tỷ đồng, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp quay lại thị trường.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ ngày 13/10 – 17/10 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu tiếp tục được Kho bạc Nhà nước duy trì ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, với tổng khối lượng gọi thầu đạt 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau giai đoạn duy trì ổn định hơn một tháng, tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu đã giảm mạnh so với tuần trước đó, lần lượt chỉ đạt 28,6% và 10,1%.

Trong cơ cấu trúng thầu, kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 800 tỷ đồng được phát hành thành công tại mức lãi suất 3,74%, tăng 4 điểm cơ bản (đcb) so với tuần liền trước. Kỳ hạn 5 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 400 tỷ đồng ở mức 3,14% (+2đcb), trong khi kỳ hạn 15 và 30 năm có giá trị trúng thầu không đáng kể.

Tính đến ngày 16/10, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ mà Kho bạc Nhà nước đã huy động được đạt khoảng 268.100 tỷ đồng, tương đương 53,6% kế hoạch phát hành 500.000 tỷ đồng trong năm 2025. Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, đà tăng của lợi suất trái phiếu có thể còn tiếp diễn trong quý IV, khi nhu cầu huy động vốn cho đầu tư công ngày càng gia tăng, tạo áp lực nhất định lên mặt bằng lãi suất chung.

Theo kế hoạch, trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch tuần qua đạt khoảng 66.300 tỷ đồng, giảm 31,4% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch repo đạt 19.400 tỷ đồng, giảm 37,5% tuần/tuần, còn giao dịch outright đạt 46.900 tỷ đồng, giảm 28,4%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn và trung bình đều tăng nhẹ: kỳ hạn 2 năm ở mức 2,94% (+2đcb), kỳ hạn 5 năm đạt 3,30% (+2đcb), kỳ hạn 10 năm 3,88% (+3đcb) và kỳ hạn 15 năm 3,97% (+3đcb).

Một điểm sáng đáng chú ý là dòng vốn nước ngoài đã quay trở lại thị trường trái phiếu chính phủ. Khối ngoại mua ròng mạnh 579 tỷ đồng trong tuần, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp duy trì trạng thái mua ròng, sau nhiều tuần bán ròng trước đó. Tính chung ba tuần đầu tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, cho thấy tín hiệu tích cực về niềm tin đối với thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn lãi suất điều chỉnh tăng.