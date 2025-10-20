Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (mã ck: S99) bị xử phạt 175 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu S99 (tương ứng với 10.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu S99) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI bị xử phạt do mua chui cổ phiếu
Ảnh minh họa

Bên cạnh mức xử phạt về tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Được biết, năm 2025, S99 đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu 2.024 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 133,5 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 32% và 99% so với kết quả thực hiện của năm 2024. Trên thị trường chứng khoán, S99 đang được giao dịch trên HNX. Đóng cửa phiên 20/10, S99 giảm 4,26%, về mức 9.000 đồng/cổ phiếu./.