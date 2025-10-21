Nguyên nhân do đâu lợi nhuận quý III của Chứng khoán FPT sụt giảm?

(TBTCO) - Trong kỳ quý III/2025, Chứng khoán FPT ghi nhận lợi nhuận giảm do chi phí hoạt động tăng mạnh, dù các mảng cốt lõi như cho vay và môi giới vẫn tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Công ty CP Chứng khoán FPT (mã Ck: FTS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 284 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, hoạt động đầu tư có biến động mạnh khi lãi từ bán tài sản tài chính tăng đột biến lên 45 tỷ đồng nhờ việc “chốt lời” cổ phiếu MSH. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này vẫn không đủ bù đắp phần chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ, khiến hoạt động tự doanh ghi nhận khoản âm 6 tỷ đồng.

Động lực chính trong cơ cấu doanh thu đến từ lãi cho vay và phải thu, đạt gần 194 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Mảng môi giới chứng khoán cũng tăng trưởng tích cực, mang về 81 tỷ đồng, tăng 43% nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và số lượng tài khoản giao dịch gia tăng.

Kết quả kinh doanh quý III của Chứng khoán FPT.

Dù vậy, chi phí hoạt động trong kỳ tăng mạnh 75% lên 177 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế quý III đạt gần 89 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính riêng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện, con số này đạt hơn 167 tỷ đồng, tăng 48%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 836 tỷ đồng, tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 346 tỷ đồng, giảm 28,5%, trong khi lợi nhuận trước thuế đã thực hiện đạt 388 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng. So với kế hoạch năm đặt ra 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện, công ty hiện hoàn thành khoảng 78% mục tiêu sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của FPTS đạt 13.686 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Các khoản cho vay tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, với 8.896 tỷ đồng, tăng 26%. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận giá gốc 3.595 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm, trong đó trái phiếu chiếm 2.230 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần cùng kỳ; tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.359 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi.

Đáng chú ý, cổ phiếu MSH của May Sông Hồng là khoản đầu tư có hiệu quả nổi bật nhất trong danh mục tự doanh của FPTS, với giá trị thị trường đạt 455 tỷ đồng, gấp 38 lần giá gốc. Trong tháng 7/2025, công ty đã thực hiện bán lần lượt hơn 672.000 và 520.000 cổ phiếu MSH, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể trong kỳ.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay của FPTS tính đến cuối quý III ở mức 8.087 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng để phục vụ hoạt động cho vay margin và đầu tư trái phiếu.

Mới đây, FPTS đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2025, với mục tiêu tổng doanh thu hoạt động và tài chính đạt 345 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng. Kế hoạch này được xem là bước đi thận trọng nhưng phù hợp trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang duy trì đà hồi phục, tạo cơ sở để FPTS hướng tới hoàn thành và có thể vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm đã đề ra.