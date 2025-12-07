Chứng khoán tuần 8/12 - 14/12: Bắt mạch biến số lãi suất

Cuộc họp lãi suất cuối cùng trong năm 2025 của Fed sẽ diễn ra vào tuần tới, dự kiến sẽ tác động lên đồng tiền châu Á cùng xu hướng dòng vốn toàn cầu. Khối ngoại quay trở lại mua ròng tuần qua, sau chuỗi 19 tuần bán ròng.

Câu chuyện lãi suất là một trong những điểm đáng chú ý tuần qua khi lãi suất liên ngân hàng cũng hạ nhiệt đáng kể sau động thái của Ngân hàng Nhà nước và tuần tới Fed sẽ có cuộc họp quyết định lãi suất cuối cùng trong năm. Thị trường mở đầu tháng 12 với nhịp tăng điểm nhưng “xanh vỏ đỏ lòng” khi đà tăng của VN-Index chủ yếu dựa vào một vài cổ phiếu trụ cột nhà Vingroup. Điểm sáng của thị trường còn là sự trở lại của dòng vốn ngoại, chấm dứt chuỗi ròng rã 19 tuần liên tục bán ròng.

Chứng khoán Việt Nam lọt top tăng mạnh nhất toàn cầu, VIC “góp” 30%

Trong tuần đầu tiên của tháng 12/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam lọt top 10 thị trường tài chính tăng mạnh nhất toàn cầu. VN-Index tăng 2,98% cả tuần qua. Dù chỉ số đi lên, thanh khoản vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt bình quân 23.724 tỷ đồng mỗi phiên. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ghi nhận 2 phiên giảm liên tiếp và 3 phiên tăng với mức tăng cả tuần 0,28% lên 260,65 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index duy trì trạng thái tích cực hơn với 4 phiên tăng, chỉ điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Chỉ số khép tuần tại 120,49 điểm, tăng 0,96%.

Cổ phiếu VIC vẫn là tâm điểm và lực kéo quan trọng giúp nâng đỡ chỉ số chung khi góp 15,5 điểm tăng. Kế đến, VPL và VHM lần lượt nằm trong top 3 cổ phiếu đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho VN-Index. Bộ ba cổ phiếu nhà Vingroup góp tới 23,5 điểm trong tổng mức 50 điểm tăng tuần này. Theo chuyên gia từ VCBS, điểm cộng trong tuần là lực cầu đã có sự lan tỏa tới các nhóm ngành khác như ngân hàng, bán lẻ-tiêu dùng, đầu tư công, chứng khoán. Tuy nhiên, với việc chỉ số tiến lên các vùng kháng cự mạnh, tâm lý chung cũng có phần thận trọng hơn với diễn biến giằng co diễn ra liên tục ở các phiên trong tuần.

Dòng tiền tiếp tục thận trọng. Top cổ phiếu được khớp lệnh nhiều nhất tuần qua chủ yếu thuộc nhóm tài chính ngân hàng như SHB, VIX, MBB, SSI. Cổ phiếu Hoà Phát (HPG) nằm trong top 5 thanh khoản.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong tuần là hoạt động của khối ngoại. Phiên 3/12 ghi nhận lực mua ròng gần 3.600 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào cổ phiếu Vinpearl (VPL), tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường trong bối cảnh thanh khoản chung vẫn ở mức thấp.

Tính chung tuần 1 - 5/12, khối ngoại mua ròng 59,43 triệu cổ phiếu với giá trị mua ròng đạt 4.329,3 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức bán ròng 751,77 tỷ đồng của tuần liền trước. VPL dẫn đầu về giá trị mua ròng với gần 3.373 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở VHM, với giá trị hơn 388,7 tỷ đồng, tương ứng 3,7 triệu cổ phiếu. Tiếp đến là VCB, cùng một số mã vốn hóa lớn khác chịu áp lực bán ròng.

Top cổ phiếu khối ngoại mua / bán ròng nhiều nhất tuần đầu tháng 12/2025- Nguồn: CSI

Chờ đợi biến số lãi suất

Tuần qua, Ngân hàng nhà nước đã có động thái đáng chú ý. Ngay sau khi lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm “vọt” lên 7,48%/năm trong ngày 03/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bất ngờ điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (kênh mua kỳ hạn) trong ngày 04/12, từ 4% lên 4,5%/năm. Chuyên gia VCBS cho rằng động thái trên phát đi tín hiệu mạnh mẽ về chủ trương kéo giảm lãi suất liên ngân hàng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, qua đó tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo định hướng của Chính phủ.

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ bị trì hoãn trước đó do Chính phủ Mỹ đóng cửa dự kiến được công bố tuần tới. Bao gồm số lượng việc làm mới của JOLT trong tháng 9 và tháng 10, thâm hụt thương mại tháng 9 (dự kiến ​​tăng lên 65,5 tỷ USD), chỉ số chi phí việc làm quý III, báo cáo ngân sách liên bang tháng 11, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng,...

Không riêng tại Việt Nam, câu chuyện lãi suất sẽ tiếp tục là chủ đề nóng tuần tới khi giới đầu tư toàn cầu hướng về quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trường hợp Fed cắt giảm lãi suất điều hành vào tháng 12 được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực suy yếu lên các đồng tiền châu Á. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện thị trường đang đặt cược 82,8% khả năng Fed giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp này.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, xu hướng tăng của VN-Index tiếp tục duy trì thời gian qua bất chấp những tín hiệu xấu đến từ vĩ mô trong nước như thanh khoản VND cạn kiệt, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 7% đầu tháng 12, một số ngân hàng rục rịch tăng lãi suất tiền gửi và cho vay,… Chuyên gia từ Pinetree cho rằng thị trường đã phản ánh toàn bộ những thông tin tiêu cực này và tạo đáy trung hạn ở 1580 vào ngày 10/11. Bên cạnh đó, một loạt những hành động hỗ trợ thanh khoản thị trường trong ngắn hạn cũng như ổn định tỷ giá từ NHNN như mua USD giao ngay, bán lại kỳ hạn sau 14 ngày cho NHTM hay tăng lãi suất OMO lên 4,5% kể từ lần cuối là tháng 5/2024 là những thông tin tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Dù đã tạo đáy thành công, nhiều khả năng thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá ngay từ giờ đến hết năm, mà phải cần thêm thời gian tích lũy do chưa thể giải quyết được triệt để vấn đề vĩ mô. Bởi vậy, đối với những nhà đầu tư đã bắt đáy thành công có thể chốt lãi một phần để bảo vệ thành quả và cơ cấu danh mục” - ông Phong lưu ý.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng VN-Index đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhóm Vingroup. Do đó, nhà đầu tư nên tập trung vào danh mục và diễn biến từng nhóm cổ phiếu đang nắm giữ, đề cao quản trị rủi ro và không nên tham lam tại thời điểm hiện tại.

Chuyên gia từ VCBS cũng nhấn mạnh việc chỉ số chung tiến lên các vùng kháng cự mạnh, tâm lý chung cũng có phần thận trọng hơn với diễn biến giằng co diễn ra liên tục ở các phiên trong tuần. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục và cân nhắc chốt lời từng phần đối với cổ phiếu đã đạt mục tiêu lướt sóng T+, bên cạnh đó duy trì nắm giữ những mã thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền, chưa ghi nhận nhịp tăng mạnh từ vùng hỗ trợ gần nhất.

Với việc VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự quanh mốc 1.760 điểm và có tín hiệu xuất hiện áp lực bán gia tăng, chuyên gia từ Chứng khoán CSI dự báo VN-Index chưa thể vượt qua được vùng này. Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh sau 4 tuần tăng điểm về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm, sau đó mới tiếp tục quay lại xu hướng tăng tích cực. Chuyên gia từ CSI bảo lưu quan điểm nắm giữ danh mục và chờ đợi VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ trên trong tuần sau để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở các mã đang có lợi nhuận.