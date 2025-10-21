CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2025 với tổng doanh thu 4.115 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.782 tỷ đồng. Ước tính hợp nhất, doanh thu quý III đạt 4.208 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.825 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI đạt 9.433 tỷ đồng doanh thu và 4.070 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 97% và 96% kế hoạch năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 99.678 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 30.312 tỷ đồng – tăng lần lượt 37,4% và 16,7% so với cuối năm 2024. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tổng tài sản (ROA) bốn quý gần nhất đạt tương ứng 12,7% và 4,1%.

Trong cơ cấu doanh thu quý III, mảng dịch vụ chứng khoán đóng góp gần 1.950 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu. Trong đó, nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 944 tỷ đồng, tăng 83% so với quý liền trước. Nguyên nhân nhờ thanh khoản trên sàn HoSE tăng gần 80%, đạt bình quân 39.566 tỷ đồng/phiên. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền của SSI trên HOSE đạt 11,82%, tăng 0,97 điểm phần trăm so với quý trước, tiếp tục giữ vị trí top 2 thị trường.

Cùng với đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt khoảng 1.006 tỷ đồng, tăng 21% so với quý liền trước. Dư nợ margin và ứng trước đạt hơn 39.231 tỷ đồng, tăng 50,6%. Đại diện SSI cho biết đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy trong bối cảnh giao dịch sôi động.

Mảng đầu tư ghi nhận doanh thu 2.025 tỷ đồng, tăng 42% so với quý II và chiếm 49,2% tổng doanh thu, tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành. Hoạt động nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 135 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý trước.

Trong khi đó, mảng ngân hàng đầu tư và các dịch vụ khác đóng góp 6 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động tư vấn và phân phối các thương vụ huy động vốn lớn. Trong quý III, SSI đóng vai trò tư vấn và đơn vị phân phối cho một số giao dịch huy động vốn lớn trên thị trường. Cũng theo đại diện SSI, trong những tháng cuối năm 2025, với bối cảnh thị trường thuận lợi, SSI tự tin có thể ghi nhận thêm nhiều giao dịch thành công khác.