Chứng khoán KIS báo lãi ròng gần 200 tỷ đồng trong quý IV/2025

(TBTCO) - Lợi nhuận quý IV/2025 của Chứng khoán KIS đạt gần 200 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, với đóng góp chính từ tự doanh, môi giới và cho vay.

Trong quý IV/2025, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (mã Ck: KIS) ghi nhận mức lãi ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp lớn nhất vào bức tranh lợi nhuận quý IV đến từ mảng tự doanh.

Trong kỳ, hoạt động này mang về hơn 131 tỷ đồng lợi nhuận, tăng tới 3,7 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản chênh lệch tăng khi đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Giá trị chênh lệch này tăng mạnh từ mức hơn 35 tỷ đồng của quý IV/2024 lên trên 140 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025. Song song với đó, KIS cũng ghi nhận hơn 205 tỷ đồng lợi nhuận hiện thực hóa từ hoạt động tự doanh, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý IV của Chứng khoán KIS.

Một điểm đáng chú ý khác trong cơ cấu thu nhập quý IV là các khoản chênh lệch phát sinh từ việc đánh giá lại nghĩa vụ phải trả đối với chứng quyền đang lưu hành. Cụ thể, phần chênh lệch giảm, được hạch toán vào doanh thu, tăng mạnh từ hơn 12 tỷ đồng lên gần 116 tỷ đồng, trong khi phần chênh lệch tăng, ghi nhận vào chi phí cũng gia tăng tương ứng, từ gần 15 tỷ đồng lên hơn 122 tỷ đồng.

Ở mảng môi giới, doanh thu tăng trưởng tích cực giúp KIS ghi nhận lợi nhuận sau chi phí hoạt động hơn 61 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động cho vay tiếp tục duy trì vai trò là trụ cột về quy mô, với doanh thu trong quý tăng 26%, đạt hơn 226 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh của mảng cho vay cũng kéo theo áp lực chi phí, khi KIS phải tăng trích lập dự phòng tài sản tài chính, xử lý các khoản phải thu khó đòi, ghi nhận lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay. Tổng chi phí liên quan đến các yếu tố này trong quý IV lên tới khoảng 114 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, KIS đạt lợi nhuận trước thuế gần 721 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 575 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 28% so với năm 2024, qua đó thiết lập các cột mốc lợi nhuận mới trong lịch sử hoạt động. Dù vậy, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng đặt ra cho năm 2025, KIS vẫn còn thiếu một khoảng nhỏ để hoàn thành kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của KIS đạt gần 16.438 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, cho vay tiếp tục là khoản mục lớn nhất, với quy mô hơn 11.568 tỷ đồng, tăng 33% và chiếm khoảng 70% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 2.083 tỷ đồng, tăng 24%, chủ yếu phân bổ vào cổ phiếu niêm yết, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng 17%, lên mức hơn 1.784 tỷ đồng. Ngược chiều với xu hướng mở rộng tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh, từ hơn 1.100 tỷ đồng đầu năm xuống còn trên 580 tỷ đồng vào cuối năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của KIS tại thời điểm 31/12/2025 đạt gần 9.324 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Dư nợ vay của công ty lên tới hơn 7.434 tỷ đồng, được huy động từ cả các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài và các đối tác khác.

Song song với việc gia tăng quy mô vay nợ, KIS cũng củng cố năng lực vốn tự có khi vốn điều lệ tăng từ 3.762 tỷ đồng lên 4.551 tỷ đồng, sau khi hoàn tất đợt chào bán hơn 78,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tháng 12/2025./.