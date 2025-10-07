SSI mở rộng thị phần môi giới lên mức cao nhất trong 5 năm

(TBTCO) - Thị phần môi giới của SSI trong quý III/2025 đạt 11,82%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, đà tăng mạnh của VN-Index cùng thanh khoản bùng nổ đã tạo nền tảng cho SSI mở rộng quy mô vốn, gia tăng dịch vụ và hướng tới các lĩnh vực đầu tư mới.

Theo Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý III/2025 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với thị phần 11,82%, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Quý III/2025 cũng ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tăng mạnh 23%, từ 1.380 điểm lên mốc 1.700 điểm vào đầu tháng 9 – mức cao nhất trong lịch sử. Thanh khoản duy trì ở ngưỡng cao, nhiều phiên giao dịch đạt từ 60.000 – 80.000 tỷ đồng. Dù có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 9, giá trị giao dịch bình quân toàn quý vẫn đạt trên 38.000 tỷ đồng, tăng 74% so với quý trước đó.

Nguồn: HOSE.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/9, đại diện SSI cho biết, dư nợ cho vay ký quỹ có thời điểm đạt xấp xỉ 42.000 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu margin lớn trong bối cảnh thị trường vượt đỉnh. Về năng lực tài chính, công ty đã hoàn tất chào bán riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 3.256,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 20.779 tỷ đồng tính đến 30/8/2025.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sau khi hoàn tất sẽ nâng vốn điều lệ dự kiến lên gần 25.000 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ được ưu tiên cho hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư – kinh doanh, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm. Với đà tăng trưởng hiện tại, SSI dự kiến có thể vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm từ 15–20% nếu thị trường tiếp tục thuận lợi. Kết quả kinh doanh quý III/2025 sẽ được công bố chính thức tới cổ đông và đối tác trong tháng 10.

Không chỉ duy trì thế mạnh ở mảng môi giới và dịch vụ chứng khoán, SSI còn định hướng mở rộng sang các lĩnh vực mới mang tính chiến lược, trong đó có thị trường tài sản số.

Thông qua SSI Digital – đơn vị thành viên trong hệ sinh thái, công ty đã tham gia tổ chức sự kiện GM Việt Nam 2025, hội nghị blockchain lớn thứ ba châu Á, thu hút hơn 20.000 người tham dự, gồm các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, cơ quan quản lý và nhà đầu tư toàn cầu. Hoạt động này thể hiện bước chuẩn bị dài hạn của SSI trong việc nghiên cứu, kết nối hệ sinh thái và định hình các sản phẩm gắn với xu hướng tài sản số trong tương lai.