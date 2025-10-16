(TBTCO) - SSI sẽ mua thêm 15 triệu cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ tới của Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI (SSID).

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI - sàn HOSE) vừa thông qua nghị quyết mua thêm 15 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thông qua hình thức chào bán riêng lẻ.

Giá trị phần vốn góp bổ sung theo mệnh giá là 150 tỷ đồng, nhưng giá chào bán cụ thể không được công bố. Thời gian thực hiện và các nội dung chi tiết sẽ do Công nghệ số SSI công bố sau.

Công ty Công nghệ số SSI được thành lập năm 2022 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Đến cuối quý II/2025, theo cập nhật trên báo cáo tài chính soát xét, SSI sở hữu gián tiếp 68,54% vốn tại doanh nghiệp này thông qua Quỹ Đầu tư Thành viên SSI.

Theo lãnh đạo SSI, trong lĩnh vực tài sản số, chiến lược phát triển sẽ không dừng lại ở mục tiêu kinh doanh mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt, kiến tạo với mục tiêu kết nối dòng vốn toàn cầu, tiên phong dẫn dắt các xu hướng mới như tài sản số, phát triển hạ tầng công nghệ, các sản phẩm sáng tạo và mô hình đầu tư hiện đại.

Trước đó, SSI đã công bố hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS), nhằm phát triển hệ sinh thái hạ tầng tài chính số và nền tảng blockchain - điện toán đám mây tại Việt Nam. Động thái này được giới phân tích đánh giá là mở đường cho các sản phẩm tài chính token hóa, bao gồm chứng chỉ quỹ, trái phiếu, tín chỉ carbon và hóa đơn thương mại, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Không chỉ SSI, nhiều công ty chứng khoán khác cũng đã đánh tiếng quan tâm lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hoá. Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu, nhằm “đảm bảo chào bán thành công toàn bộ cổ phần”. Nếu phân phối thành công, HDS có thể thu về hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó 1.470 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào một doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD, dự kiến có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) chính thức được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông của CAEX bao gồm CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) (11% vốn), Công ty TNHH Đầu tư Future Land (39% vốn) và CTCP LynkiD (50% vốn). Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, cũng góp 1.000 tỷ đồng để nắm 10% cổ phần của Vimexchange, một doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền và tài sản mã hóa, theo thông tin đăng ký tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng với sự tham gia của Chứng khoán VIX. Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) cũng được thành lập và nhanh chóng tăng vốn.

Trước đó, trả lời câu hỏi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều ngày 5/10 liên quan đến số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính chưa nhận được bất cứ đề nghị của doanh nghiệp nào về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Dù vậy, Bộ Tài chính cũng đã nắm thông tin rằng có một số doanh nghiệp đã chủ động đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa. Một số doanh nghiệp cũng đã gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính liên quan đến vấn đề về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn và các quy trình nghiệp vụ ở cấp kỹ thuật. Việc cấp phép sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các doanh nghiệp./.