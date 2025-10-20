“Soi” cơ cấu tài sản của Chứng khoán LPBank trước ngày tăng vốn

(TBTCO) - Quy mô tài sản của Chứng khoán LPBank (LPBS) đến cuối quý III/2025 đạt xấp xỉ 18.270 tỷ đồng, chủ yếu được tài trợ bởi vốn vay ngân hàng. Đợt tăng vốn sau phát hành vừa qua cân đối lại đáng kể cơ cấu nguồn vốn.

Mở rộng thần tốc nhờ vốn vay

Theo báo cáo kết quả đợt phát hành tăng vốn vừa công bố, vào giữa tháng 10/2025, LPBS đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với tổng lượng cổ phiếu chào bán tối đa 878 triệu đơn vị. Theo đó, công ty phân phối thành công 875,4 triệu cổ phiếu, tương đương 99,7% kế hoạch. Còn lại khoảng 2,6 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết đã được chuyển nhượng cho một nhà đầu tư cá nhân. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của LPBS tăng từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng, đánh dấu bước nhảy vọt về quy mô vốn điều lệ.

Cơ cấu sở hữu LPBS tại thời điểm 30/9 - trước khi công ty tăng vốn

Trước thời điểm tăng vốn, công ty chứng khoán này cũng đã chứng kiến quy mô tài sản mở rộng nhanh chóng. Đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của LPBS đạt gần 18.270 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy tỷ trọng lớn tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền (815 tỷ đồng), chứng chỉ tiền gửi (2.659 tỷ đồng) và tiền gửi có kỳ hạn (7.064 tỷ đồng). Tổng giá trị hơn 10.500 tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng tài sản. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng ghi nhận mức cao nhất kể từ khi thành lập đạt hơn 3.400 tỷ đồng.

So với thời điểm cuối quý II, giá trị tổng tài sản của LPBS “đi lùi” do tất toán khoản phải trả mua tài sản tài chính. Tuy vậy, với bước nhảy vọt thời gian qua, chỉ trong thời gian ngắn, quy mô tài sản của LPBS vượt qua nhiều bên và nằm trong top 15 công ty chứng khoán có tổng tài sản lớn nhất trong ngành.

Chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh thời gian qua dựa vào nguồn vốn vay từ ngân hàng hơn 13.650 tỷ đồng, chiếm 74,7% tổng nguồn vốn. Tại ngày 30/9 - thời điểm trước đợt phát hành tăng vốn, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là cổ đông lớn của LPBS sở hữu 5,5% vốn điều lệ. Đồng thời, đây cũng là ngân hàng cấp khoản vay tín dụng lớn nhất tại thời điểm 30/9 (3.536 tỷ đồng). Nhiều nhà băng khác cũng giải ngân mạnh với với số dư cuối kỳ trên nghìn tỷ như ABBank (2.188 tỷ đồng), Agribank (2.055 tỷ đồng), VietinBank (1.700 tỷ đồng) hay Vietcombank (1.476 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với 8.780 tỷ đồng vốn chủ sở hữu được bổ sung sau đợt phát hành, cơ cấu nguồn vốn đã cân bằng hơn.

Phương án sử dụng vốn sau phát hành phản ánh tham vọng tiếp tục mở rộng nhiều mảng kinh doanh. Cụ thể, số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ sử dụng để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin; đầu tư mua sắm tài sản cố định. Cùng đó, LPBS sẽ sử dụng để tự doanh cổ phiếu, mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố (dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng…) và bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty.

Tiến gần mục tiêu kinh doanh, chi phí lãi vay cao kỷ lục

Quý III/2025, LPBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 98,5 tỷ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu hoạt động đạt 430,4 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ.

Trong đó, doanh thu môi giới tăng 32,9 tỷ đồng, tương ứng 227,5%; doanh thu từ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng 33,4 tỷ đồng, tương ứng 69,5%. Hoạt động tự doanh mang về thêm 291,5 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 58%.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của LPBS tăng vọt so với cùng kỳ dù giảm so với quý liền trước -Nguồn: BCTC

Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh, từ 20,3 tỷ đồng lên 123,2 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay vọt lên 154,8 tỷ đồng, cao gấp rưỡi quý liền trước và tăng hơn 50 lần so với cùng kỳ. Với mức độ sử dụng đòn bẩy vốn lớn, chi phí lãi vay của công ty chứng khoán này đã “trội” lên ở hai quý gần đây.

Dù vậy, mức tăng doanh thu vượt xa chi phí giúp lợi nhuận sau thuế của LPBS tăng 267%. Lợi nhuận quý III/2025 giảm hơn 52% so với quý liền trước nhưng vẫn ở mức cao trong lịch sử hoạt động của LPBS.

Sau 9 tháng đầu năm, LPBS thu về 976 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 432 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Công ty đã hoàn thành khoảng 85% kế hoạch lợi nhuận năm, tiến gần mục tiêu lãi trước thuế 503 tỷ đồng và doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.