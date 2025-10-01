Lợi nhuận quý III/2025 kỳ vọng khởi sắc ở nhiều trụ cột kinh tế

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận quý III/2025 được dự báo có nhiều điểm sáng, khi ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, dầu khí, điện và thép đồng loạt ghi nhận tăng trưởng, trong khi bất động sản vẫn phân hóa.

Theo phân tích của các chuyên gia từ VCBS, bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2025 dự báo ghi nhận nhiều điểm sáng ở các nhóm ngành chủ chốt, phản ánh xu hướng phục hồi và sự phân hóa rõ nét trên thị trường.

Trong lĩnh vực ngân hàng, tăng trưởng tín dụng toàn ngành cuối quý III được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc, đạt khoảng 14% so với đầu năm. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ở một số ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy, trong khi nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động dịch chuyển danh mục cho vay sang những lĩnh vực có lợi suất cao hơn như bất động sản. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm nhẹ, nhờ hoạt động thu hồi nợ và hoàn nhập dự phòng. Điều này góp phần giúp nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý III.

Ảnh minh hoạ.

Với nhóm chứng khoán, các công ty ghi nhận một quý khởi sắc, đặc biệt ở mảng tự doanh. Các công ty vừa và nhỏ, sở hữu danh mục tập trung vào các cổ phiếu lớn như VIX, SHS hay CTS, báo cáo lợi nhuận tăng trưởng gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Ở nhóm công ty dẫn đầu, mảng cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực chính, khi số dư cho vay tăng mạnh từ 50 - 70%, qua đó đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành.

Ngành thép được dự báo tích cực nhờ bất động sản phục hồi và đầu tư công tăng tốc. Sản lượng thép xây dựng tăng trưởng dương, mảng HRC tại HPG dự kiến tăng 50%, giúp lợi nhuận quý III của doanh nghiệp đầu ngành tăng tối thiểu 20%. Các công ty tôn mạ cũng có thể hồi phục khi giá HRC tăng trở lại, giảm áp lực trích lập tồn kho và thậm chí hoàn nhập, tạo lợi nhuận đột biến.

Ngành bán lẻ - tiêu dùng cũng được đánh giá tích cực. Năm 2025 đánh dấu thời điểm nhiều tập đoàn bán lẻ lớn bắt đầu gặt hái thành quả từ việc mở rộng chuỗi cửa hàng, như BHX hay Winmart, với lợi nhuận chuyển từ trạng thái lỗ sang lãi ròng ở cấp độ công ty. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã hoàn thiện công thức kinh doanh, sẵn sàng nhân rộng mô hình trên toàn quốc. Quý III tiếp tục chứng kiến sự bứt phá của MWG và MSN, với kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng tới 50% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực bất động sản nhà ở, triển vọng được đánh giá ở mức trung lập và có sự phân hóa. Trong năm 2025, trọng tâm của nhiều doanh nghiệp vẫn là xử lý pháp lý, huy động vốn và triển khai dự án, khiến kết quả kinh doanh chưa bứt phá rõ rệt. Tuy nhiên, doanh số bán hàng và dòng tiền đã cải thiện đáng kể, mở ra dư địa tăng trưởng giá cổ phiếu. Các doanh nghiệp triển khai dự án tại khu vực phía Nam, nơi mặt bằng giá vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trong một năm tới, được xem là có triển vọng khả quan hơn.

Đối với bất động sản khu công nghiệp và cao su, lợi nhuận nhìn chung chưa quá nổi bật khi doanh số cho thuê mới vẫn trầm lắng do ảnh hưởng từ yếu tố thuế quan. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp công nghiệp cao su dự báo có diễn biến khả quan hơn, với mức tăng trưởng lợi nhuận 30-50% trong năm 2025 nhờ giá cao su duy trì ở mức cao và nguồn thu từ tiền đền bù đất khi các dự án được hoàn tất pháp lý.

Ngành xây dựng và đầu tư công tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Lợi nhuận quý III của toàn ngành dự báo tăng từ 20-30%, trong đó một số doanh nghiệp như VCG có thể tăng trưởng bằng lần nhờ chuyển nhượng dự án Cát Bà. Sang quý IV, nhóm này nhiều khả năng vẫn duy trì nền lợi nhuận cao nhờ tiến độ các gói thầu được đẩy nhanh về đích, dù mặt bằng giá cổ phiếu đã phần nào phản ánh triển vọng.

Trong lĩnh vực dầu khí, kết quả kinh doanh quý III phản ánh xu hướng phục hồi, đặc biệt ở nhóm trung và hạ nguồn. Lợi nhuận toàn ngành ước tăng ít nhất 9% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn, điển hình là Lô B - Ô Môn, đã bước vào giai đoạn triển khai chính, dự kiến đóng góp lớn cho các doanh nghiệp thượng nguồn như PVS.

Hoạt động khoan dầu tiếp tục khả quan, nhờ giàn khoan PVD VIII đi vào hoạt động từ cuối tháng 8 cùng với hai giàn khoan thuê dự kiến sẽ mang lại kết quả tích cực trong quý IV. Ở nhóm trung và hạ nguồn, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu khí tăng, dù giá dầu còn thấp so với cùng kỳ, giúp duy trì doanh thu ổn định và cải thiện lợi nhuận cho các doanh nghiệp như GAS, PLX hay BSR.

Ngành điện được dự báo tăng trưởng lợi nhuận khoảng 9% trong quý III, chủ yếu nhờ sản lượng tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục mở rộng. Nhiệt điện, đặc biệt điện khí, được phân bổ sản lượng cao hơn, trong khi thủy văn thuận lợi giúp nhóm thủy điện được huy động nhiều hơn, góp phần nâng kết quả kinh doanh toàn ngành./.