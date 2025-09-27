Ngân hàng và bất động sản dẫn dắt lợi nhuận quý III/2025

(TBTCO) - Quý III/2025 chứng kiến lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết phục hồi mạnh mẽ, dẫn đầu là nhóm ngân hàng và bất động sản. Các ngành còn lại cũng cho thấy tín hiệu tích cực nhờ sự cải thiện về nhu cầu, giá cả và chính sách hỗ trợ.

Ngân hàng giữ nhịp tăng trưởng lợi nhuận

Theo phân tích của MBS về dự báo lợi nhuận quý III/2025, ngành ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính đến ngày 29/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 11,82% so với cuối năm 2024 và 20% so với cùng kỳ. Dự kiến đến cuối quý III, mức tăng sẽ đạt 14,8% so với đầu năm và 4,6% so với quý trước, nhờ môi trường lãi suất thấp cùng sự phục hồi của tín dụng bán lẻ – đặc biệt là vay tiêu dùng và vay mua nhà đang dần bắt kịp tín dụng doanh nghiệp.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tích cực hơn nhóm quốc doanh, lần lượt đạt 18% và 12% vào cuối quý III. Biên lãi ròng (NIM) được kỳ vọng ổn định hoặc tăng nhẹ nhờ chi phí vốn không quá áp lực và lãi suất cho vay vẫn ở mức thấp.

“Huy động vốn tăng 9,6% từ đầu năm, tuy nhiên vẫn thấp hơn tăng trưởng tín dụng, buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh cho vay trung – dài hạn và tăng tỷ lệ CASA để cải thiện NIM” - ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu MBS nhận định.

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản niêm yết được dự báo tăng mạnh, tới 70% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phục hồi từ nền thấp và ghi nhận lợi nhuận tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần tại các dự án lớn. Tác động từ nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn trong kết quả kinh doanh quý IV.

Lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết được dự báo tăng 21,5% so với cùng kỳ, vượt mức tăng 18,7% của quý II. Nợ xấu toàn ngành duy trì dưới 2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ổn định quanh mức 80%, phản ánh chất lượng tài sản đang có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Với thị trường bất động sản, hoạt động mở bán sôi động trở lại trong 9 tháng đầu năm. Giao dịch toàn thị trường tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, nhưng giá bán sơ cấp tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, lần lượt 33% và 36%.

“Nguồn cung cải thiện nhờ nhiều dự án mở bán tại khu vực xa trung tâm, nhưng khả năng hấp thụ bị hạn chế bởi mặt bằng giá cao. Việc sáp nhập tỉnh thành trong quý III có thể gây ra các đợt sốt đất cục bộ, song xu hướng phát triển bền vững vẫn phụ thuộc vào hạ tầng và tăng trưởng kinh tế thực” - ông Dũng phân tích.

Bên cạnh đó, khung pháp lý cho thị trường bất động sản cũng có chuyển biến tích cực với việc ban hành các nghị quyết hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nới lỏng mục đích sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch. Nhờ đó, nhiều dự án mới ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ tích cực, bất chấp ảnh hưởng mùa vụ.

Lợi nhuận lan tỏa nhiều ngành

Ở phân khúc bất động sản khu công nghiệp, quý III có phần trầm lắng do lo ngại về chính sách thuế quan mới từ Mỹ khiến nhà đầu tư tạm hoãn đàm phán thuê đất. Lợi nhuận một số doanh nghiệp trong ngành dự kiến giảm mạnh, lần lượt 36% và 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thuế suất hàng hóa Việt Nam vào Mỹ vẫn giữ ở mức cạnh tranh (19%), thấp hơn nhiều so với mức 50% của Ấn Độ và tương đương các nước trong khu vực. Do đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam dự báo sẽ tăng trở lại từ quý cuối năm, hỗ trợ tích cực cho bất động sản công nghiệp.

Ngành vật liệu cơ bản tiếp tục phục hồi nhờ nhu cầu nội địa tăng mạnh. Sản lượng quý III ước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ thép xây dựng và HRC. Mặc dù xuất khẩu giảm khoảng 10% do nhu cầu yếu từ Mỹ và châu Âu, thị trường nội địa bù đắp nhờ đầu tư công và hoạt động xây dựng sôi động.

Trên phương diện chính sách, quý III ghi nhận những bước tiến quan trọng khi Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được hoàn tất, cơ chế đấu thầu và thí điểm hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) được triển khai. Đáng chú ý, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và hướng tới xây dựng thị trường điện minh bạch, cạnh tranh hơn.

Giá HRC và thép xây dựng phục hồi nhẹ so với quý trước, trong khi giá than và quặng giảm lần lượt 6% và 5%, giúp cải thiện biên lợi nhuận. Nhờ đó, các doanh nghiệp tiêu thụ nội địa như HPG và HSG dự báo lợi nhuận ròng tăng lần lượt 56% và 244%. Một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn cũng đạt tăng trưởng dương nhờ chi phí vận chuyển giảm.

Ngành dầu khí bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhờ sự đóng góp từ các dự án dài hạn, trong khi ngành điện ghi nhận mức tiêu thụ tăng trưởng rõ rệt. Riêng quý III, sản lượng điện tiêu thụ trung bình tăng 7,7% so với cùng kỳ, riêng tháng 9 tăng gần 13%. Thủy điện hưởng lợi từ điều kiện thời tiết thuận lợi, trong khi điện than và điện khí cải thiện sản lượng nhờ giá nhiên liệu giảm. Năng lượng tái tạo ghi nhận mức tăng nhờ công suất mới đi vào hoạt động, và điện nhập khẩu từ Lào tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong tháng 7–8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,4% so với cùng kỳ, trong đó nhóm hàng hóa tăng 9,5%. Ngành sữa tiếp tục phục hồi từ quý II, ngành chăn nuôi heo hưởng lợi từ chi phí đầu vào thấp và đàn nái mở rộng, giúp lợi nhuận ròng tăng khoảng 24%.

Mảng bán lẻ hiện đại cũng mở rộng mạnh mẽ, với 167 cửa hàng mới được khai trương, tương đương tăng 16% so với đầu năm. Ngành ICT-CE có doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng 11%, trong khi ngành trang sức chưa mở rộng quy mô nhưng cải thiện biên lợi nhuận nhờ tăng tỷ trọng bán lẻ.

Cuối cùng, ngành cảng biển và vận tải biển tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16,3%, riêng quý III (tính đến 15/9) tăng 20,1% so với cùng kỳ. Xu hướng nhập hàng sớm từ Mỹ giúp sản lượng hàng hóa qua các cảng nước sâu như Gemalink duy trì đà tăng mạnh. Cùng với đó, các cảng phía Bắc và doanh nghiệp vận tải nội địa như HAH hưởng lợi từ nhu cầu khu vực nội Á và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu trong nước. Nhờ đó, lợi nhuận các doanh nghiệp cảng và vận tải biển lớn dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong quý III.